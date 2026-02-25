Nodal explota contra Cazzu por mencionar a su hija en pleito con Rauw Alejandro

Nuevamente, la polémica envuelve a Christian Nodal y su expareja Cazzu, luego de que el cantante de regional mexicano le reclamó a la argentina por haber incluido a la hija de ambos en su pleito con el reguetonero Rauw Alejandro, por una estrofa de su más reciente canción, ‘Rosita’.

La estrofa de Rauw Alejandro que desató el conflicto

Todo comenzó cuando Rauw Alejandro incluyó en su canción la estrofa: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, lo que provocó la molestia de Cazzu al considerar que se hizo referencia a su ruptura con el mexicano, quien, a las pocas semanas de ello, anunció su relación con Ángela Aguilar.

Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? (…) La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”, dijo Cazzu sobre la canción de Rauw Alejandro, dando a entender que Nodal no la abandonó a ella, sino a su hija Inti.

Rauw Alejandro comenzó la polémica al hacer una referencia a Nodal en su canción Rosita/IG: @rauwalejandro

La respuesta de Christian Nodal

Dicha referencia hizo enojar a Nodal, quien respondió a Cazzu con un texto publicado en redes sociales, en el que asegura que la referencia de Rauw Alejandro en su canción Rosita fue hacia él.



“Dramón por una línea donde dice que alguien se enamora rápido y se casa ‘a lo Christian Nodal’; se ocupan dos neuronas para entender la referencia hacia mí y es hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada”, escribió Nodal, calificando de “excesiva” la reacción de Cazzu y, al mismo tiempo, expresando su molestia porque en su discurso utilizó a su hija.

Nodal le mandó un mensaje a su expareja mediante redes sociales/IG: @nodal

La maternidad es sagrada y no debería utilizarse como escudo cuando algo no nos gusta, menos involucrar públicamente a mi hija en su narrativa. Ella no es un argumento, no es símbolo ni bandera, es mi bebé. ¿Qué carajos hace mi pequeña en ese discurso?

“Si esta situación está afectando a mi hija, ni mi teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa' volver a ver mi sol", se lee en el post de Nodal.