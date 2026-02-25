Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Sin llorar, azulcremas! Fidalgo menciona al América en las 5 cosas de México sin las que no puede vivir

Álvaro Fidalgo ha dado el sí para vestir la ‘Verde’ con la Selección Mexicana, el español apunta a sellar sus últimos requisitos para hacer oficial su debut con el conjunto dirigido por el Vasco Aguirre rumbo al Mundial de 2026

El mediocampista español apunta a vestir la ‘Verde’ en esta fecha
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:14 - 25 febrero 2026
El español mexicano volvió a hacer referencia de las Águilas en una entrevista con los verdiblancos.

Álvaro Fidalgo apareció nuevamente en una entrevista con el Real Betis, donde le preguntaron sobre las 5 cosas de México sin las que no puedes vivir, pero el exjugador del América las tiene muy claras.

¿Cuáles fueron sus 5 cosas? 

Así fue el orden de Fidalgo cuando le hicieron la pregunta: 

  • Comida.

  • Gente.  

  • Futbol.

  • Buenas playas.

  • Club América.

Desde el inicio, Álvaro lo tenía muy claro: con la comida, la gente mexicana y el futbol; aunque, tras pensarlo mucho, siguió con las playas y, para finalizar, con lo indispensable y lo más importante: El Club América

Álvaro Fidalgo en la llegada a un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7
Álvaro Fidalgo en la llegada a un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

El español mexicano sigue soltando referencias y recuerdos que tiene con las Águilas, ya sea con festejos, portando la bandera mexicana en su jersey o hasta con un tatuaje haciendo referencia a los trofeos ganados en Coapa. 

Álvaro Fidalgo con el nuevo jersey d Betis inspirado en México | X:@ RealBetis

¿Qué compromisos le esperan al Magito con los Béticos?

El Real Betis afronta una seguidilla de partidos bastante accesible para ellos, aunque el inicio no es tan sencillo como parece, ya que tendrán que enfrentarse a su rival de ciudad en una edición más del clásico Sevillano.

  • Real Betis vs. Sevilla. 

  • Getafe vs. Real Betis.

  • Real Betis vs. Celta de Vigo.

  • Athletic vs. Real Betis.

  • Real Betis vs. RCD Espanyol.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis |@RealBetis
