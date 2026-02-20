Álvaro Fidalgo rompe el silencio y habla de su deseo por jugar con México

Uno de los temas de conversación que más fuerza tomó en los últimos días fue el de la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo, jugador del Real Betis, a la Selección Mexicana, situación que fue evitando el futbolista hasta su más reciente plática con Pepe del Bosque en el programa ‘Apuntes de Rabona’.

Álvaro Fidalgo con el jersey conmemorativo del Betis | X:@ RealBetis

¿Fidalgo al Mundial?

Durante na entrevista, Fidalgo afirmó que fue una decisión complicada (su cambio de nacionalidad), el mediocampista recalcó que aunque está consciente de lo que puede llegar para él, no todo depende de si mismo, asegurando que él solo puede hacer una cosa, jugar bien y disfrutar del futbol.

Es importante decir que muchas veces la gente da las cosa por sentado respecto a este tema, hay final hay grandísimos jugadores, un grandísimo seleccionador, a mi nadie me dio absolutamente nada, yo simplemente opte por la decisión de poder ser seleccionado, pero no depende absolutamente de mí, aseguró Fidalgo.

Álvaro Fidalgo con el nuevo jersey d Betis inspirado en México | X:@ RealBetis

‘Es un tema importante para mi’

El jugador asturiano y ahora naturalizado mexicano, comentó lo importancia que tiene México para él y su familia, asegurando que aunque se mantuvo al margen si estaba al tanto de lo que comentaba la gente en redes, siendo consciente de la polémica que hay detrás.

Es la primera vez que voy a abrir esto un poco. Es un tema obviamente importante para mí y mucha gente, lo veo todos los días en las redes sociales que es un debate fuerte, añadió el mediocampista.

Álvaro Fidalgo en su primer día con Real Betis | X: @RealBetis

El mexicano confesó que fue una decisión muy importante para él, teniendo que hablarlo con su gente más cercana y que al final la tomó en familia, decidiendo lo que para él era lo mejor.

“Tomé la decisión de hacer ese cambio, era una decisión que era importante para mí, importante para muchas cosas. Lo hablé con mi familia, con amigos cercanos, al final tomamos la decisión y estoy muy contento, concluyó el ex jugador del América.