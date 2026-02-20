¡Golpe para Cristian Chivu! Inter de Milán anuncia la lesión de Lautaro Martínez

Problemas importantes para Cristi Chivu; el entrenador del Inter. Lautaro Martínez se lesionó en el partido contra el Bodø/Glimt como parte de la Ida de los Playoffs para los Octavos de Final de la Champions League, y estará de baja durante algunos partidos.

El finalista de la Liga de Campeones en la temporada 2025-2026 publicó un comunicado oficial sobre el estado de salud del delantero este viernes 20 de febrero.

'El Toro' se queda fuera en una parte importante de la campaña | AP

Lautaro Martínez se perdería el derbi contra el AC Milan del 8 de marzo

Lautaro Martínez se sometió esta mañana a exámenes clínicos y de imagen en el Instituto Humanitas de Rozzano. Los análisis revelaron una distensión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. La situación del delantero argentino será reevaluada la próxima semana.

El capitán de Chivu abandonó el partido contra el Bodo/Glimt en el minuto 61, siendo sustituido por Marcus Thuram, quien acompañó a Pio Esposito en el final del encuentro. Las imágenes del argentino cojeando provocaron inmediatamente preocupación en el club, e incluso Chivu insinuó después del partido que el delantero estaría de baja por un largo período.

Cristian Chivu,. entrenador de Inter, considera que no tendrá a su delantero por tiempo prolongado | AP

“Mi opinión es que lo hemos perdido, está lesionado. Está bastante gravemente lesionado”, transmitió el entrenador rumano. Lautaro se sometió a pruebas médicas, que confirmaron los temores iniciales. El período de baja no será corto, lo más probable es que supere un mes, según la prensa italiana.

Por lo tanto, se perderá el derbi contra el AC Milan del 8 de marzo, y se espera que regrese después del parón internacional para los partidos de selecciones nacionales, a finales de marzo.

¿Para qué más queda fuera el 'Toro'?

Además del partido contra el Milan, Lautaro se perderá el partido de vuelta contra el Bodo/Glimt, el partido de Ida de las Semifinales de la Copa de Italia contra el Como, así como los partidos de liga contra el Genoa, el Atalanta y la Fiorentina.

Martínez ha jugado 35 partidos esta temporada con el Inter, período en el que ha marcado 18 goles y ha dado 4 asistencias. Está valorado por el sitio especializado Transfermarkt en 85 millones de euros.