Contra

México enfrenta primera onda de calor del año; temperaturas llegarán a 45 °C

En México ya hace calor y eso que seguimos en invierno/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 14:20 - 20 febrero 2026
Pese a que sigue siendo invierno, las altas temperaturas afectan a 27 de 32 estados

Si bien todavía estamos en época de invierno y, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenapred) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de calor comienza hasta la tercera semana de marzo, gran parte del país —incluida la Ciudad de México— ya resiente la primera onda de calor de 2026.


Durante la última semana, las temperaturas se han elevado en gran parte de la República Mexicana. Esto ocurre incluso cuando el frente frío número 37 provocará una masa de aire ártico sobre el norte y noreste del territorio nacional, generando:

  • Lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

  • Chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y Puebla.


Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la última semana ha incrementado la temperatura en todo el país/Pixabay

27 estados superarán los 35 grados

El pronóstico del tiempo para hoy viernes 20 y hasta el lunes 23 de febrero indica que 27 de los 32 estados del país superarán los 35 °C como temperatura máxima.


La Ciudad de México también ha sufrido esta ola de calor, alcanzando temperaturas de entre 28 y 30 grados centígrados. Sin embargo, desde el domingo se espera un descenso térmico, acompañado de lluvias.

A partir de la tarde del domingo 22 de febrero se prevén condiciones favorables para lluvias ligeras, temperaturas bajas y rachas de viento de 50 km/h”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Hay estados de la República que ya presentan temperaturas de 45°C/Pixabay

Pronóstico del clima por día

Viernes 20 de febrero


Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
Guerrero (noroeste), San Luis Potosí (centro) y Querétaro (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado:
Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Sábado 21 de febrero

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

La época de calor comienza oficialmente hasta la tercera semana de marzo/Pixabay

Domingo 22 de febrero

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
Guerrero y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
Baja California Sur, Zacatecas (suroeste), Estado de México (suroeste) y Tabasco.

Calor extremo… pero con regreso del frío

Aunque México vive días de calor extremo en pleno invierno, el frente frío 37 podría modificar las condiciones climáticas en varias regiones.

