¿Cuándo inicia la temporada de calor en México 2026 y qué estados serán los más afectados?

El aumento de temperaturas en México es un fenómeno recurrente que se presenta cada año antes de la llegada del verano. Para 2026, especialistas en meteorología han confirmado que la temporada de calor comenzará de forma gradual durante el primer trimestre del año, con variaciones según la región.

Este periodo se caracteriza por un incremento sostenido en las temperaturas máximas, así como por una mayor exposición a radiación solar. Aunque el calor se percibe desde finales del invierno, es entre marzo y mayo cuando se registran los valores más elevados en gran parte del territorio nacional.

El aumento de temperaturas en México comenzará de forma gradual durante los primeros meses de 2026./ Pixabay

¿Cuándo inicia oficialmente la temporada de calor en México?

De acuerdo con los reportes climatológicos, la temporada de calor comienza a partir de marzo, cuando las masas de aire frío disminuyen y dan paso a condiciones más secas y cálidas. En algunas zonas del país, el ascenso térmico puede sentirse incluso desde febrero.

Durante estos meses, estados del norte, occidente, sur y sureste suelen experimentar temperaturas superiores al promedio, especialmente en regiones con clima seco o tropical. En varias entidades, los termómetros pueden superar los 35 grados Celsius durante los picos más intensos.

La temporada de calor suele intensificarse entre marzo y mayo en gran parte del país./ Pixabay

¿Qué regiones registran las temperaturas más altas?

Las zonas más afectadas por el calor suelen ser el noroeste, noreste y sureste, así como algunos estados del centro y del Pacífico mexicano. Ciudades ubicadas en zonas costeras y regiones áridas enfrentan condiciones más extremas debido a la baja humedad y la intensa radiación solar.

Además del impacto en la salud, la temporada de calor influye en el consumo de agua y energía eléctrica, por lo que las autoridades suelen emitir recomendaciones para evitar golpes de calor, deshidratación y otros padecimientos asociados a las altas temperaturas.

Estados del norte, occidente y sureste registran las temperaturas más altas durante este periodo./ Pixabay

Especialistas recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables.

Aunque la temporada de calor concluye con el inicio de las lluvias en gran parte del país, su duración e intensidad pueden variar cada año. Por ello, se sugiere mantenerse informado a través de reportes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil conforme avance 2026.