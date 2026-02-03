Trump celebra victoria de EU sobre México en guerra de 1847; llama “expansión divina” quedarse con Texas

En una decisión que ha generado fuertes reacciones en redes sociales y en sectores diplomáticos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este fin de semana el 178 aniversario del triunfo estadounidense en la guerra contra México, conflicto que derivó en la pérdida de más del 50% del territorio nacional.

A través de un comunicado oficial de la Casa Blanca, el gobierno de Trump exaltó la victoria militar ocurrida entre 1846 y 1848 como una hazaña patriótica que expandió “la promesa de la independencia estadunidense en todo nuestro majestuoso continente”.

“Guiados por la firme convicción de que nuestra nación estaba destinada por la divina providencia a expandirse hasta las doradas costas del Océano Pacífico”, aseguró el comunicado oficial difundido este sábado.

Donald Trump presume la expansión de la tierra estadounidense frente a su gente / FB: @WhiteHouse

"Capturamos heroicamente la capital mexicana"

El pronunciamiento recuerda la anexión de Texas por parte del Congreso estadounidense y la posterior emboscada de fuerzas mexicanas cerca del Río Bravo, que motivó la declaración de guerra por parte del entonces presidente James K. Polk.

“Tras una serie de victorias en los territorios mexicanos de California y Nuevo México, en una victoria triunfal para la soberanía estadunidense, Estados Unidos capturó heroicamente la capital, la Ciudad de México, en septiembre de 1847”, reiteró Washington.

La Casa Blanca recordó que el conflicto terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, con el cual México cedió 844 mil 905 kilómetros cuadrados —lo que representó el 55% de su extensión territorial— a cambio de 15 millones de dólares.

La Casa Blanca recordó el conflicto entre México y Estados Unidos tras quedarse con 844 mil kilómetros cuadrados / Especial

Trump vincula guerra con su política migratoria

Donald Trump no perdió oportunidad para relacionar aquella intervención militar con su estrategia actual en la frontera con México.

“Desde que asumí el cargo como el 47.º Presidente de los Estados Unidos, guiado por nuestra victoria en los campos de batalla de México hace 178 años, no he escatimado esfuerzos para defender nuestra frontera sur contra invasiones, defender el estado de derecho y proteger nuestra patria de las fuerzas del mal, la violencia y la destrucción”, aseguró.

Además, reafirmó el espíritu expansionista de su administración alineándose con la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto.

Estados Unidos continúa expandiendo la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto / Especial

“He logrado acuerdos comerciales históricos con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala, lo que permite un acceso mayor y más ágil a sus mercados. Impedimos que una potencia extranjera hostil controlara el Canal de Panamá”, añadió.

México, en silencio oficial