Futbol

Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?

América visita Honduras para. jugar contra Olimpia | RÉCORD
Marcos Olvera García 17:41 - 02 febrero 2026
CD Olimpia recibe al Club América en un atractivo duelo por la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026. Los hondureños llegan invictos en sus últimos cinco partidos, mientras que los mexicanos muestran un rendimiento irregular. El historial reciente entre ambos es equilibrado, con una victoria para cada equipo en sus enfrentamientos de 2021, lo que promete un duelo de alto voltaje en el Estadio Nacional Chelato Ucles.

CD Olimpia y Club América vuelven a la actividad en la Concacaf Champions Cup, donde los azulcrema se enfrentarán al Olímpia en Honduras, durante la Ida de los partidos de primera ronda de esta competición.

El CD Olimpia llega a este encuentro con una racha de invicto en sus últimos cinco partidos, acumulando dos victorias y tres empates. Los hondureños empataron sus dos partidos más recientes, ambos por la Liga Nacional. Previamente, consiguieron dos victorias, además de un empate también contra Marathón.

Por su parte, el Club América muestra un rendimiento irregular con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los mexicanos vienen de vencer a Necaxa en la Liga MX, tras empatar con Pachuca. Anteriormente, sufrieron una derrota ante Atlético de San Luis, empataron con Tijuana y vencieron a Monterrey.

En el historial reciente entre ambos equipos, se registran dos enfrentamientos previos en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El último duelo se disputó el 15 de abril de 2021, donde CD Olimpia sorprendió al vencer al América en condición de visitante. Sin embargo, en el partido de ida jugado el 8 de abril de 2021, el conjunto mexicano se impuso por en territorio hondureño.

¿Cuándo y dónde ver Olímpia vs América?

Día:

Martes 3 de febrero del 2026

Lugar:

Estadio Nacional Chelato Ucles

Horario:

20:00 hrs CDMX

Transmisión:

Fox ONE

