¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro

La Máquina del Cruz Azul quiere a su próximo goleador; ante frustrado fichaje de Miguel Borja, la directiva de los cementeros se encuentran en negociaciones con Atlético San Luis para adquirir los servicios de Joao Pedro.

Joao Pedro y Luis Romo enfrentándose | Imago7

De acuerdo con información de TUDN el cuadro celeste está negociando y con la posibilidad de no realizar forzosamente la cláusula de rescisión de brasileño con otras alternativas para que se pueda confirmar la llegada del ‘9’.

Según reveló Cesar Caballero de ESPN en las recientes horas, hay varios detalles que destacan. La Máquina le ofrece al brasileño naturalizado italiano el triple de su sueldo actual, además de agregar bonos que vayan directamente relacionados con su rendimiento en goles.

¿Pesará la edad de Joao Pedro?

RÉCORD pudo saber que, aunque al equipo realmente le gustaría contar con sus servicios, una de las dudas importantes es el tema de su edad y el precio que tendrían que pagar por él. El brasileño cuenta con 33 años.

Los siguientes horas serán cruciales en todos los frentes, pues La Máquina sigue apuntando a tener un delantero más que le genere competencia a Gabirel Fernández, pues ante el fichaje caído de Borja, la delantera cementera se ha quedado un tanto corta, convirtiendo a Joao en el objeto del deseo de la directiva celeste.

Joao Pedro podría llegar a Cruz Azul | Imago7

Joao Pedro, una joya de goles

Joao Pedro se ha convertido en uno de los nombres más relevantes del futbol mexicano y eso que sólo suma una temporada en la Liga MX. Desde sus primeros partidos con el Atlético de San Luis, terminó como uno de los campeones de goleo en Apertura 2025 con 13 y ahora ya cuenta con cuatro en el Clausura 2026.

El brasileño ha iniciado el torneo con cuatro anotaciones en el mismo número de juegos. Su objetivo inmediato es competir nuevamente por el título de goleo y contribuir a que el Atlético de San Luis logre la clasificación a la Liguilla consolidando así su etapa en el futbol mexicano.

Joao Pedro renovará su contrato con el Atlético de San Luis | MEXSPORT