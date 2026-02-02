Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro

Joao Pedro en partido ante Chivas l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 13:03 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La directiva de La Máquina estudia alternativas para no ejecutar cláusula de rescisión

La Máquina del Cruz Azul quiere a su próximo goleador; ante frustrado fichaje de Miguel Borja, la directiva de los cementeros se encuentran en negociaciones con Atlético San Luis para adquirir los servicios de Joao Pedro.

Joao Pedro y Luis Romo enfrentándose | Imago7

De acuerdo con información de TUDN el cuadro celeste está negociando y con la posibilidad de no realizar forzosamente la cláusula de rescisión de brasileño con otras alternativas para que se pueda confirmar la llegada del ‘9’.

Según reveló Cesar Caballero de ESPN en las recientes horas, hay varios detalles que destacan. La Máquina le ofrece al brasileño naturalizado italiano el triple de su sueldo actual, además de agregar bonos que vayan directamente relacionados con su rendimiento en goles.

¿Pesará la edad de Joao Pedro?

RÉCORD pudo saber que, aunque al equipo realmente le gustaría contar con sus servicios, una de las dudas importantes es el tema de su edad y el precio que tendrían que pagar por él. El brasileño cuenta con 33 años.

Los siguientes horas serán cruciales en todos los frentes, pues La Máquina sigue apuntando a tener un delantero más que le genere competencia a Gabirel Fernández, pues ante el fichaje caído de Borja, la delantera cementera se ha quedado un tanto corta, convirtiendo a Joao en el objeto del deseo de la directiva celeste.

Joao Pedro podría llegar a Cruz Azul | Imago7

Joao Pedro, una joya de goles

Joao Pedro se ha convertido en uno de los nombres más relevantes del futbol mexicano y eso que sólo suma una temporada en la Liga MX. Desde sus primeros partidos con el Atlético de San Luis, terminó como uno de los campeones de goleo en Apertura 2025 con 13 y ahora ya cuenta con cuatro en el Clausura 2026.

El brasileño ha iniciado el torneo con cuatro anotaciones en el mismo número de juegos. Su objetivo inmediato es competir nuevamente por el título de goleo y contribuir a que el Atlético de San Luis logre la clasificación a la Liguilla consolidando así su etapa en el futbol mexicano.

Joao Pedro renovará su contrato con el Atlético de San Luis | MEXSPORT

Pedro fue tentado en el reciente mercado de transferencias; sin embargo, el atacante decidió rechazar la propuesta del Pisa de Italia con el fin de permanecer en San Luis donde se ha sentido de la mejor manera y enrachado de cara al arco.

Últimos videos
Lo Último
13:32 ¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler
13:29 OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México
13:03 ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
13:01 Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California
13:01 Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
12:47 ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
12:29 ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
11:57 ¿Cuándo y dónde ver el Bolonia vs Milan de la J23 de Serie A?
11:54 La huella de México en el Atlético de Madrid: jugadores mexicanos que han fichado con el Atleti
11:48 ¿Checo Pérez, menospreciado? Esteban Ocon anticipa una lucha reñida con Alpine y ve a Cadillac "un paso por detrás"
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler
Contra
02/02/2026
¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler
OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México
Futbol Nacional
02/02/2026
OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México
¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
Futbol
02/02/2026
¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California
NFL
02/02/2026
Super Bowl LX: el historial del Gran Juego de la NFL en California
Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
Futbol
02/02/2026
Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
Contra
02/02/2026
¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor