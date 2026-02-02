Revelan cuándo reportará Fidalgo con Betis: ¿Cumplirá tiempo de residencia para jugar con México?

El presente de Álvaro Fidalgo ha dado un vuelco definitivo en estos últimos días, marcando lo que podría ser el capítulo más trascendental de su carrera profesional.

El jugador ya prepara las maletas para un nuevo desafío en LaLiga tras formalizado su fichaje por el Real Betis, un movimiento que, aunque generó dudas, no frenará sus elegibilidad con la Selección Mexicana.

A pesar de su partida a Sevilla, el jugador sí completará los periodos de residencia necesarios, recordando que, para nacionalizarse, debe vivir en México por 5 años, los cuales se cumplen precisamente este lunes 2 de febrero

Fidalgo asegura que volverá a México para jugar con el Tri | MEXSPORT

¿Cuándo dejará México?

De acuerdo con palabras de su representante, Gelu Rodríguez, Fidalgo tiene programado su arribo a territorio español el martes 3 de febrero, dando tiempo a que se cumplan los lapsos de residencia.

Por ello, será este martes cuando el jugador reporte oficialmente en las instalaciones del Betis para someterse a los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en el contrato que lo vincula con la institución andaluza hasta 2030.

Se espera que tras su primera sesión de entrenamiento y la presentación oficial ante los medios, Fidalgo se ponga de inmediato a las órdenes del cuerpo técnico del Betis y debutar lo antes posible.