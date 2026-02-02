Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Revelan cuándo reportará Fidalgo con Betis: ¿Cumplirá tiempo de residencia para jugar con México?

Fidalgo en un partido de América | IMAGO7
Esteban Gutiérrez 14:02 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista español ya fue oficializado como jugador del equipo bético con contrato hasta 2030

El presente de Álvaro Fidalgo ha dado un vuelco definitivo en estos últimos días, marcando lo que podría ser el capítulo más trascendental de su carrera profesional.

El jugador ya prepara las maletas para un nuevo desafío en LaLiga tras formalizado su fichaje por el Real Betis, un movimiento que, aunque generó dudas, no frenará sus elegibilidad con la Selección Mexicana.

A pesar de su partida a Sevilla, el jugador sí completará los periodos de residencia necesarios, recordando que, para nacionalizarse, debe vivir en México por 5 años, los cuales se cumplen precisamente este lunes 2 de febrero

Fidalgo asegura que volverá a México para jugar con el Tri | MEXSPORT

¿Cuándo dejará México?

De acuerdo con palabras de su representante, Gelu Rodríguez, Fidalgo tiene programado su arribo a territorio español el martes 3 de febrero, dando tiempo a que se cumplan los lapsos de residencia.

Por ello, será este martes cuando el jugador reporte oficialmente en las instalaciones del Betis para someterse a los exámenes médicos de rigor y estampar su firma en el contrato que lo vincula con la institución andaluza hasta 2030.

Se espera que tras su primera sesión de entrenamiento y la presentación oficial ante los medios, Fidalgo se ponga de inmediato a las órdenes del cuerpo técnico del Betis y debutar lo antes posible.

La gran despedida de Álvaro Fidalgo | Imago7
Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions