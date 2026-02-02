¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson? VIDEO: Revelan primer tráiler

Este lunes se lanzó el primer avance oficial de 'Michael', la película que explorará la vida y carrera del icónico artista Michael Jackson . A continuación, te compartimos todos los detalles sobre su esperado estreno.

Michael Jackson, apodado el 'Rey del Pop', es una de las figuras más trascendentales en la historia de la música. A más de 16 años de su fallecimiento, sus éxitos internacionales continúan resonando en todo el mundo. Para honrar su inmenso legado, en 2026 llegará a la pantalla grande una película biográfica que promete capturar la esencia del artista estadounidense.

Se dio a conocer el primer tráiler de la película biográfica de Michael Jackson a estrenarse este año/X: @michaeljackson

Siguiendo la estela de aclamadas producciones sobre leyendas como Freddie Mercury, Elvis Presley y Selena Quintanilla, esta cinta narrará la trayectoria de Michael Jackson. La historia abarcará desde sus inicios con 'The Jackson 5' hasta su consagración como un fenómeno global, sin dejar de lado el trágico final de su vida en 2009 debido a una intoxicación aguda.

Este lunes, Universal Pictures confirmó la fecha de estreno y presentó el primer tráiler, ofreciendo un vistazo a lo que los fanáticos pueden esperar.

¿Cuándo se estrena la película de Michael Jackson en México?

La película 'Michael' tendrá un estreno mundial el próximo 24 de abril de 2026, y México formará parte de este lanzamiento simultáneo. Originalmente, la cinta estaba programada para 2025, pero su estreno fue pospuesto debido a la necesidad de realizar nuevas grabaciones y ajustes en el montaje final. Antes de su llegada a las plataformas de streaming, el largometraje se proyectará en cines, incluyendo salas IMAX en Estados Unidos.

Será el 24 de abril cuando llegue a la pantalla grande la película 'Michael'/X: @michaeljackson

El primer tráiler de 'Michael'

Este 2 de febrero, Universal Pictures y Lionsgate revelaron el esperado primer avance de 'Michael'. Bajo la dirección de Antoine Fuqua y con un guion de John Logan, el tráiler muestra al 'Rey del Pop' en diversas facetas de su vida: desde sus inicios con sus hermanos, pasando por la grabación de sus canciones más emblemáticas, hasta la ejecución de su famoso 'moonwalk' en escenarios multitudinarios.

El adelanto captura momentos clave de su carrera, desde su etapa en 'The Jackson 5' bajo la tutela de un padre ambicioso, hasta su explosión como solista. El tráiler culmina con una frase que encapsula su filosofía artística.

“Creo que la música puede cambiar el mundo, repartir el amor, la alegría y la paz; eso es lo que quiero que el mundo sienta”, expresa el actor Jaafar Jackson en su interpretación del ícono musical.

¿Quién da vida a Michael Jackson en la película?

El papel protagónico recae en Jaafar Jackson, sobrino del propio Michael, cuyo sorprendente parecido físico con su tío ha generado gran expectación. A sus 29 años, el joven actor, cantante y bailarín se prepara para un rol que podría definir su carrera, contando la historia del intérprete de 'Thriller'.

El protagonista de la película es Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop/X: @michaeljackson