OFICIAL: Selección Mexicana anuncia amistoso vs Brasil en México

La Selección Mexicana Femenil continúa apostando por el más alto nivel competitivo. A través de sus canales oficiales, el combinado nacional anunció un compromiso de peso internacional: enfrentarán a su similar de Brasil en un duelo amistoso que promete sacar chispas en la capital del país.

Selección Mexicana Femenil, 2025 | IMAGO7

Este encuentro forma parte de la estrategia de la dirección de Selecciones Nacionales para consolidar el crecimiento del proyecto femenil, midiéndose ante una de las potencias históricas y actuales del balompié mundial.

MÉXICO VS BRASIL: FECHA Y HORARIO

El partido se llevará a cabo bajo el marco de la Fecha FIFA femenina, lo que garantiza que ambas escuadras puedan convocar a sus principales figuras que militan en las ligas más importantes del mundo.

El 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙅𝙊𝙂𝙊 llegó a la Ciudad de México. Dos países, y 90 minutos para sentir la pasión de un día épico.

El 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙅𝙊𝙂𝙊 llegó a la Ciudad de México. ❤️‍🔥



🇲🇽Dos países🇧🇷, y 90 minutos para sentir la pasión de un día épico.🫀



🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes

🗓️ 7 de marzo@SelecaoFeminina las esperamos con futbol, estadio lleno y unos buenos tacos 🌮😉

¿De pastor o de suadero?… pic.twitter.com/Vy28IVx3sk — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 2, 2026

Contrario a lo que normalmente sucede con el equipo Varonil, el Tri Femenil si disputa sus mejores encuentros en territorio mexicano, aunque por escasos días no podrán volver a jugar en la cancha del Estadio Banorte pues aún no será reinagurado para el día del partido, por lo que el duelo se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Fecha: 7 de marzo

Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

México Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

AÑO DE ELIMINATORIAS PARA EL TRI FEMENIL

Brasil, conocida por su estilo ofensivo y técnico, representará una prueba de fuego para el esquema táctico de México. Al ser un duelo en fecha oficial, se espera la presencia de estrellas internacionales, permitiendo al cuerpo técnico mexicano evaluar el nivel de la plantilla frente a una de las selecciones "top" del ranking mundial.

Andrea Rodebaugh, Dir. De Selecciones Nacionales Femeniles, dio a conocer este partido amistoso de alto impacto para el Tri y recalcó la importancia de la preparación en un año de eliminatorias mundialistas.

Disputaremos un encuentro ante un rival Top 6 del Mundo (Brasil), con el objetivo de seguir evaluando el nivel competitivo y fortalecer el nivel de nuestras seleccionadas"

Selección Mexicana Femenil celebrando gol | IMAGO7