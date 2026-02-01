Álvaro Fidalgo no cierra las puertas de la Selección Mexicana: "Soy mexicano"

Álvaro Fidalgo no cerró la posibilidad de representar a la Selección Mexicana, aun cuando su salida del América rumbo a Europa parecía marcar el final de ese escenario. El mediocampista español habló sobre su situación personal y dejó claro que, tras más de cinco años en el país, su vínculo con México seguía vigente y que el tema del Tricolor no estaba descartado, pues dejó en claro que es mexicano.

Tras haber llegado a las Águilas en 2021, Álvaro Fidalgo se naturalizó mexicano y recibió su nacionalidad a finales de 2024. Con esto, el mediocampista mostró intenciones de representar al Tricolor en la siguiente Copa del Mundo. Más allá de esto, el jugador también menciona que lo hizo por amor al país en el que vivió esta etapa de cinco años.

Fidalgo no le cierra la puerta a la Selección de cara al Mundial

“Soy mexicano. Una de las cosas después de estos cinco años aquí. Soy español, mexicano, la puerta abierta está”, expresó Fidalgo al ser cuestionado sobre una eventual convocatoria con la Selección Mexicana. El jugador reconoció que el proceso no dependía únicamente de tiempos administrativos y que, por ahora, no era un tema central en sus decisiones inmediatas.

El futbolista también aclaró que nunca basó su estancia en México exclusivamente en una posible convocatoria a la Selección Mexicana. Incluso mencionó que no está consciente de los tiempos que tiene que cumplir con respecto a la residencia. “No sé exactamente lo del tema de los tiempos. Nunca se trató de eso. Hoy en día no es tema para pensar en esas cosas, ya veremos”, señaló, para así dejar abierta la opción a futuro pese a su inminente regreso al futbol europeo.

Cabe recordar que Fidalgo llegó a México el 2 de febrero de 2021, por lo que en febrero de 2026 cumplió los cinco años de residencia requeridos por la FIFA para ser elegible con una nueva federación, al no contar con ascendencia mexicana. A partir de ese momento, el mediocampista podía iniciar el trámite de cambio de asociación, siempre y cuando se mantuviera registrado en el futbol mexicano.

Así, aunque su salida del América parecía alejarlo del Tricolor, las declaraciones de Álvaro Fidalgo dejaron claro que la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana no quedó descartada. El mediocampista cerró su ciclo en la Liga MX con un legado definido, pero con la puerta abierta a un futuro que todavía no dio por concluido.

Sobre su paso por el club, el jugador destacó el significado que tuvo vestir la camiseta azulcrema. “Yo vine al más grande del país a trascender, a ganar títulos y a ganarme un lugar en la historia. En parte lo conseguimos y me voy muy orgulloso”, afirmó Fidalgo, quien se consolidó como referente del equipo desde su llegada.

ÁLVARO FIDALGO Y SU LEGADO EN AMÉRICA

Tras haber llegado el 2 de febrero de 2021, Álvaro Fidalgo se convirtió en un referente de América. Además de su solidez en el mediocampo y su conexión con la gente, el mediocampista español también dejó un legado imborrable con logros individuales y colectivos, incluido el primer tricampeonato de la Liga MX en la historia de los torneos cortos.

Desde su llegada en el Clausura 2021, Fidalgo jugó 227 partidos entre Liga MX, CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup y más, en los cuales sumó 22 goles, registró 30 asistencias y superó los 18 mil minutos de juego. De igual manera, portó el gafete de capitán del equipo azulcrema.

En cuanto a títulos, Fidalgo también dejó un legado imborrable, pues en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 se proclamó campeón con las Águilas en Liga MX. De igual manera obtuvo un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Supercopa de la Liga MX.