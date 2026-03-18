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Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
La Comisión Disciplinaria de la FMF sancionó a Efraín Juárez, DT de Pumas tras el festejo que protagonizó luego del empate ante Cruz Azul.
La escena se viralizó rápidamente: el estratega auriazul celebrando con intensidad y lanzando una frase que generó polémica al asegurar que su equipo “tenía huevos”, en un momento de euforia tras el resultado.
MULTA A EFRAÍN JUÁREZ
A partir de ello, el organismo disciplinario abrió una revisión sobre su comportamiento durante el encuentro, evaluando si su actuar se apegaba a lo establecido en el reglamento.
Tras el análisis, se determinó que el técnico incurrió en diversas faltas, al transgredir el artículo 26 en sus incisos b), d) y v), además del artículo 45 inciso p), el artículo 70 inciso b) y el Apéndice I del Reglamento de Sanciones.
La Comisión concluyó que la conducta del entrenador atentó contra el “Fair Play” y los principios que rigen la competencia. Como consecuencia, se le impuso una multa de 3,000 UMAs, equivalente a $351,930.00 pesos.
JUÁREZ NO FUE SUSPENDIDO
A pesar de la sanción, esta es únicamente económica, por lo que Juárez no será suspendido y podrá dirigir desde el banquillo en el siguiente compromiso.
El próximo reto para Pumas será el clásico capitalino ante el Club América, correspondiente a la jornada 12, donde el técnico sí podrá estar en la zona técnica.