Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos

La Comisión Disciplinaria de la FMF sancionó a Efraín Juárez, DT de Pumas tras el festejo que protagonizó luego del empate ante Cruz Azul.

Efraín Juárez previo a un partido de Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO 7

La escena se viralizó rápidamente: el estratega auriazul celebrando con intensidad y lanzando una frase que generó polémica al asegurar que su equipo “tenía huevos”, en un momento de euforia tras el resultado.

MULTA A EFRAÍN JUÁREZ

A partir de ello, el organismo disciplinario abrió una revisión sobre su comportamiento durante el encuentro, evaluando si su actuar se apegaba a lo establecido en el reglamento.

Tras el análisis, se determinó que el técnico incurrió en diversas faltas, al transgredir el artículo 26 en sus incisos b), d) y v), además del artículo 45 inciso p), el artículo 70 inciso b) y el Apéndice I del Reglamento de Sanciones.

Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7

La Comisión concluyó que la conducta del entrenador atentó contra el “Fair Play” y los principios que rigen la competencia. Como consecuencia, se le impuso una multa de 3,000 UMAs, equivalente a $351,930.00 pesos.

JUÁREZ NO FUE SUSPENDIDO

A pesar de la sanción, esta es únicamente económica, por lo que Juárez no será suspendido y podrá dirigir desde el banquillo en el siguiente compromiso.

El próximo reto para Pumas será el clásico capitalino ante el Club América, correspondiente a la jornada 12, donde el técnico sí podrá estar en la zona técnica.