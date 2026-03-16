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Futbol

Comisión Disciplinaria investigará a Efraín Juárez por gestos en partido ante Cruz Azul

Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7
Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:26 - 16 marzo 2026
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La celebración del técnico de Pumas al finalizar el juego ante los cementeros puede recibir una multa económica

¿Pasión o festejo excesivo? Si algo no le falta a Pumas de Efraín Juárez es corazón y una vez más lo demostraron el fin de semana pasado, en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, cuando rescataron el empate ante Cruz Azul con un hombre menos. Sin embargo, fue el técnico quien se llevó los reflectores.

Una vez que el árbitro Daniel Quintero pitó el final del compromiso en el Estadio Olímpico Universitario, Juárez no pudo ocultar su emoción y realizó un efusivo festejo. El estratega miró hacia las gradas y se señaló de forma reiterativa la zona de sus genitales, al tiempo que decía "Muchos huev*s", un gesto reconocido en México cuando alguien se esfuerza en algo.

Pedro Vite, Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Sin embargo, para la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), lo hecho por Efraín entra en lo que se consideran gestos ofensivos y por ello pueden sancionar al técnico de Pumas. Así lo dio a conocer este lunes Carlos Ponce de León, quien aseguró que el organismo ya decidió imponer una sanción por lo ocurrido.

¿Cuál será la sanción para Efraín Juárez por su festejo?

Aunque algunos medios reportaron que la Comisión estaba investigando lo ocurrido, Ponce de León confirmó que al técnico universitario le espera una sanción de 200 mil pesos. Este fue el mismo castigo que en su momento recibió Martín Anselmi, cuando celebró de manera similar con Cruz Azul.

Willer Ditta al momento del autogol en el partido contra Pumas | IMAGO 7
Willer Ditta al momento del autogol en el partido contra Pumas | IMAGO 7

"LE ESPERA MULTÓN Cuando hizo la misma seña, Anselmi fue multado con 200 mil pesos por la FMF. Ahora la hizo Efraín, misma multa. Qué manera de quitarle reflector a sus Pumas", escribió la fuente mencionada; de momento la FMF no ha confirmado de forma oficial la sanción.

El antecedente de Martín Anselmi

Fue en el Apertura 2024, cuando Cruz Azul alcanzó récord de 42 puntos en Fase Regular, que el estratega argentino celebró efusivamente el gol de último minuto de Ángel Sepúlveda, con lo que la Máquina rescató el empate ante Tigres en la Jornada 17. "Así de grandes, este equipo tiene huev*s", gritó Anselmi al tiempo que hizo un gesto similar al de Efraín Juárez.

Nicolás Larcamón y Efraín Juárez se saludan en el partido entre Cruz Azul y Pumas | MEXSPORT
Nicolás Larcamón y Efraín Juárez se saludan en el partido entre Cruz Azul y Pumas | MEXSPORT

Por esa acción, el entonces técnico celeste fue multado con 200 mil pesos. "Los Jugadores y/o integrantes del cuerpo técnico que realicen celebraciones con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos hacia el adversario o hacia el público en general, serán sancionados", señaló la Comisión en su comunicado en aquel momento.

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