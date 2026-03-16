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Futbol Nacional

¿A Pumas le pesa ser 'favorito' ante América en el Clásico Capitalino? Esto dicen los números

Escudo de Pumas | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:51 - 16 marzo 2026
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El Club Universidad sabe aprovechar cuando llega en mejor momento que las Águilas

El Clásico Capitalino no solo se juega por el orgullo, sino por la jerarquía en el papel. De cara al enfrentamiento de este fin de semana, surge una interrogante estadística que favorece al conjunto del Pedregal: ¿qué pasa cuando Pumas llega mejor posicionado que el América?

Desde que el Apertura 2011 unificó el sistema de clasificación mediante una Tabla General única, la balanza del favoritismo previo ha sido un terreno donde Club Universidad suele hacerse fuerte, desafiando la narrativa histórica de su rivalidad ante las Águilas.

Pumas, Clausura 2026 | IMAGO7

A PUMAS NO LE PESA SER FAVORITO

En los últimos 15 años, ambos equipos han disputado 29 encuentros de Fase Regular. Aunque el América ha mantenido una hegemonía posicional en la mayoría de estos duelos, Pumas ha llegado por encima de los de Coapa en 8 ocasiones.

Lo sorprendente es la efectividad de la UNAM bajo este escenario. Lejos de sucumbir a la presión de ser el "favorito" por puntos, Pumas ha logrado capitalizar su mejor momento con un saldo contundente:

  • 4 victorias

  • 3 empates

  • 1 derrota

América vs Pumas, CL25| IMAGO7

ANTECEDENTES CON PUMAS ARRIBA DE AMÉRICA

El ejemplo de esta tendencia es sumamente reciente. En la Jornada 10 del Apertura 2024, Pumas llegó al Clásico como cuarto lugar, mientras que el América navegaba en la posición 11. El resultado fue una victoria universitaria por 1-0, confirmando que la distancia en la tabla sí se tradujo en dominio en la cancha.

Para encontrar la única vez que Pumas falló partiendo como favorito en los últimos 15 años, hay que remontarse al Clausura 2017. En aquella Jornada 11, la diferencia era mínima: Universidad era noveno y las Águilas décimas. En un duelo de "poder a poder" en Ciudad Universitaria, el América logró romper la tendencia con un marcador de 2-3.

La historia vuelve a poner a Pumas en la posición de ventaja. Para este encuentro, los felinos ocupan la quinta posición, mientras que los azulcremas llegan en el séptimo peldaño.

Victoria de Pumas sobre América, AP 2024 | IMAGO7

Si bien la diferencia es de apenas tres unidades —y un triunfo americanista igualaría el puntaje—, la estadística dicta que cuando Pumas mira hacia abajo en la tabla antes del silbatazo inicial, suele abandonar el estadio con puntos en la bolsa.

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