¡Analizando al rival! Efraín Juárez estuvo presente en el América vs Mazatlán

América firmó una actuación dominante ante Mazatlán, aunque con poca contundencia frente al arco, para quedarse con la victoria y sumar tres puntos clave en el Clausura 2026. El equipo dirigido por André Jardine mostró un juego dinámico y con tintes de samba para imponerse a los Cañoneros y alcanzar las 17 unidades en la tabla, resultado que llega justo antes del esperado Clásico Capitalino contra Universidad Nacional.

La noche en el Estadio Ciudad de los Deportes también tuvo un detalle que no pasó desapercibido. Diversas cámaras de televisión y aficionados captaron la presencia de Efraín Juárez, entrenador de los Pumas, en uno de los palcos del inmueble de la colonia Nochebuena, siguiendo de cerca a su próximo rival.

El estratega auriazul presenció el triunfo americanista un día después del empate de su equipo ante Cruz Azul. Con ese antecedente, en el entorno universitario ya se vive con intensidad la previa del duelo ante las Águilas, uno de los encuentros más esperados de la jornada.

Efraín Juárez ya espía a su próximo rival.👀#LigaMX pic.twitter.com/BnfRSUpYmQ — PressPort (@PressPortmx) March 16, 2026

¿Por qué Efraín Juárez estuvo en el América vs Mazatlán?

La presencia del técnico de Pumas generó comentarios entre aficionados y analistas, ya que el Clásico Capitalino está a la vuelta de la esquina. Observar el funcionamiento de América de primera mano fue una oportunidad para analizar el planteamiento de André Jardine y detectar posibles debilidades de cara al enfrentamiento en el Estadio Olímpico Universitario.

En el terreno de juego, América logró abrir el marcador justo antes del descanso. Al minuto 43, Brian Rodríguez envió un pase preciso para Raphael Veiga, quien llegó casi hasta la línea de fondo y, prácticamente sin ángulo, sacó un disparo que terminó dentro de la portería para poner el 1-0.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | MEXSPORT

América mejora en el segundo tiempo y sentencia el partido

Para la segunda mitad, André Jardine movió sus piezas y mandó al campo a Vinicius Lima, quien no tardó en responder. El brasileño debutó con gol tras recibir un pase de su compatriota Raphael Veiga y definir a segundo poste, superando la estirada del portero Rodríguez para marcar el 2-0 definitivo.

Con la victoria, América volvió a meterse en zona de Liguilla y escaló hasta la séptima posición del Clausura 2026 con 17 puntos. El equipo de Coapa encara ahora una semana clave, ya que primero enfrentará al Philadelphia Union en la vuelta de la CONCACAF Champions Cup.

Posteriormente, las Águilas visitarán el Estadio Olímpico Universitario para disputar una nueva edición del Clásico Capitalino ante Pumas, un duelo que promete intensidad y que tendrá a ambos equipos peleando por posiciones importantes en la tabla.