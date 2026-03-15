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Futbol Nacional

"¡Esto es Pumas!": Pedro Vite manda mensaje tras empate ante Cruz Azul

Pedro Vite, Pumas | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:44 - 15 marzo 2026
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El jugador auriazul destacó la manera en la que el equipo vino de atrás con un jugador menos para rescatar un punto ante La Máquina

El Club Universidad Nacional rescató un empate con sabor a victoria frente a Cruz Azul, en un encuentro donde la adversidad parecía total. Tras verse abajo por dos goles y quedar en inferioridad numérica, el conjunto felino apeló a su mística para igualar el marcador, un hecho que Pedro Vite, pieza angular del esquema universitario, calificó como la esencia pura de la institución.

Pumas en la Jornada 9 del Clausura 2026 en Ciudad Universitaria | IMAGO7

PUMAS ACEPTA ERRORES PROPIOS

Al finalizar el encuentro, el mediocampista ecuatoriano no ocultó que el inicio del partido fue accidentado por errores propios, pero subrayó la capacidad de respuesta del plantel para sobreponerse a las circunstancias.

“En el primer tiempo toda la desconcentración es nuestra, nos ponemos abajo, pero esto es Pumas. Confiamos mucho en el trabajo que hacemos y pudimos sacar un punto que la verdad con uno menos es un punto muy importante para nosotros”, afirmó Vite.

Para Vite, la clave de este presente radica en la resiliencia y en el aprendizaje obtenido tras periodos de inestabilidad. El volante destacó que, aunque el objetivo primordial es la victoria, la forma en que se compitió ante la Máquina demuestra que Pumas será un rival sumamente complicado para cualquiera en el torneo.

Pedro Vite en el Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT

“Vamos paso a paso, obvio que sería mucho más lindo sacar tres puntos, pero estoy muy contento por cómo se nos están dando las cosas este año porque el año pasado sufrimos mucho y el trabajo que estamos haciendo nos está dando buenos frutos”, señaló el futbolista.

ESTO ES PUMAS

Pese a la euforia por la remontada, el ecuatoriano mantuvo la autocrítica, reconociendo que aún quedan detalles por pulir si quieren alcanzar el objetivo final, el campeonato. La escuadra auriazul confía en que este resultado sirva como un envión anímico fundamental para la recta final del certamen.

“En el primer tiempo toda la desconcentración es nuestra, nos ponemos abajo, pero esto es Pumas. Confiamos mucho en el trabajo que hacemos y pudimos sacar un punto que la verdad con uno menos es un punto muy importante para nosotros”.
Pedro Vite, Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT
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