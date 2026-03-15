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Futbol

¡La casa se respeta! Pumas viene de atrás y empata a Cruz Azul

Universidad y La Máquina dieron un gran duelo en la casa de los felinos
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 23:29 - 14 marzo 2026
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En el Clásico de la Obsesión, Universidad Nacional logró sacar una unidad

La intensa y creciente rivalidad de Pumas y Cruz Azul fue palpable desde la previa del encuentro, el cual no decepcionó con un emocionante empate de 2-2, en el que Universidad Nacional estaba detrás por dos tantos.

Pese a tener uno menos, por la doble amarilla de Nathan Silva, Pumas demostró su garra para salir adelante de situaciones tan adversas, pues además de la desventaja numérica, también tenían el marcador en contra. 

¿Cómo fue el empate de Pumas y Cruz Azul?

El primer tiempo fue dominado por Cruz Azul, pues el conjunto universitario no encontraba la forma de hacerle daño al rival. Nicolás Ibáñez fue quien abrió el marcador al minuto 35.

Nico Ibáñez abrió el marcador en el Pumas vs Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ

Después fue Carlos Rodríguez poco antes de que finalizara la primera mitad. El mediocampista mexicano ha sido clave en el esquema de Nicolás Larcamón y ante Pumas volvió a levantar la mano para ir a la Copa del Mundo 2026.

Adalberto Carrasquilla recibió una tarjeta amarilla | IMAGO7

La postura de Pumas fue mejor en la segunda mitad, con un mayor orden, lo que provocó más oportunidades en el área rival. Un penalti bien ejecutado por Juninho le abrió la puerta para soñar con el empate.

Pese a que la ilusión se vio desvanecida con la tarjeta roja de Nathan Silva, los de Efraín Juárez no se dejaron caer y, en una jugada accidentada, Willer Ditta anotó un autogol que le dio el empate a Universidad Nacional.

Juninho celebra tras marcarle a Cruz Azul | IMAGO7
Juninho celebra tras marcarle a Cruz Azul | IMAGO7

El duelo de ofensivas no quedó a deber 

El conjunto universitario acumula 17 encuentros seguidos con gol anotado, una estadística importante que refleja el trabajo hecho por Efraín Juárez y su ofensiva, misma que ya acumula 20 anotaciones, que la coloca como la segunda mejor, por detrás de Cruz Azul, que tiene 22. 

Con más de 40 mil personas en el Estadio Olímpico Universitario, el ambiente se vivió como una final adelantada y Pumas dejó en claro que su casa se respeta en el Clásico de la Obsesión.

Keylor Navas no pudo detener el cabezazo de Nico Ibáñez | GINA SÁNCHEZ
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