“La intención de Keylor Navas siempre fue renovar”: asegura ex vicepresidente de Pumas

Rompió el silencio. Tras su salida de Pumas tras el Clausura 2025, Eduardo Saracho habló sobre las situaciones que rodean al club, especialmente el tema de la renovación de Keylor Navas, un elemento del cual él se encargó de llevar al Pedregal.

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¿Qué dijo Saracho sobre Keylor Navas?

Para Saracho, la renovación de Keylor Navas no debería ser complicada, ya que, en su experiencia, el costarricense siempre mostró la intención de quedarse en el club, sin embargo, prefirió no meterse en negociaciones en las que él ya no está involucrado.

Respecto a su renovación, no pensaría que es tan complicado, pero cuando llegas a ciertos puntos, como ahora en marzo, puede serlo. Hay cosas que no dependen de él. No es ético hablar de una negociación en la que no estoy, pero sé, porque lo viví, que su intención siempre fue renovar.

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Él está contento y tranquilo, igual que su familia. Cambios en el liderazgo pueden complicar las cosas, y la situación no está clara. Recomiendo a la afición disfrutar a Keylor, ojalá pueda quedarse más tiempo. No es él quien detiene la negociación”, dijo Saracho.

Keylor Navas ya ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de quedarse en el conjunto auriazul, no obstante, reveló que aún no hay ningún ofrecimiento por parte de la directiva.

Incluso, Efraín Juárez ya le mandó el aviso a la directiva de que su deseo es que Keylor Navas se quede en el club, ya que lo ve como un líder en el grupo, además de sus intervenciones en cada encuentro.

Keylor Navas l IMAGO7

Saracho habla de su salida de Pumas

Por último, Saracho habló de cómo se dio su salida y la calificó como repentina, pues quería quedarse a ver los frutos de su trabajo para este torneo, además de reconocer que uno de los grandes problemas fue no llevar a un delantero.

"Al final, el Doctor Mejía Barón cumplió un ciclo y terminó su etapa. Yo no esperaba mi salida; se dio finalmente como se comunicó, de mutuo acuerdo, porque las visiones ya no coincidían. Pensaba que había sido un semestre sumamente complejo y que venía lo mejor. Las visiones no empataban y por eso se tomó esa decisión; fue sorpresiva y algo rápida”, explicó Saracho.

“Con un semestre menos accidentado, los resultados están ahí. Cuando no coincides al cien por ciento, las relaciones se desgastan. Este es un club muy político, con mucha influencia de opiniones externas. El no fichaje del delantero centro fue un error, que se reconoce, pero en ese momento no era viable hacerlo”, sentenció Saracho.