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Futbol

‘Hay que jugar con agresividad’: Rodrigo López manda contundente mensaje a Cruz Azul

El defensor de los auriazules destacó la fortaleza del equipo universitario en casa.
Aldo Martínez
Aldo Martínez 13:23 - 13 marzo 2026
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El jugador de los Pumas reconoció que jugar contra la Máquina en cualquier instancia es especial

En el preámbulo de uno de los duelos más apasionantes del futbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul, el futbolista universitario, Rodrigo Lopez, habló en la previa del duelo de la Jornada 11 de Liga MX, afirmando que estos encuentros siempre tiene un ‘sabor especial’.

Rodrigo López con Pumas | IMAGO7

¿Qué dio López?

El lateral ofensivo de los Pumas declaró en una entrevista que jugar contra Cruz Azul siempre es un reto especial, asegurando que esos duelos se deben deben encarar como siempre lo hace el cuadro de C.U., con ‘agresividad’ durante todo el momento del partido. 

Jugar como Pumas, con esa agresividad que nos ha caracterizado y mantenernos siempre con esa mentalidad, sea cual sea el momento del partido, siendo lo más punzantes con el balón, inteligentes, haciendo un partido perfecto, como deben ser”, declaró Rodrigo.
Rodrigo López de Pumas en juego de Liga MX | IMAGO7

El mexicano, también afirmó que desde la previa el ambiente en las calles y en entrenamientos se ‘percibe’ de manera diferente, reconociendo lo especial que llegan a ser y lo mucho que se involucra la afición.

Dentro y fuera del campo se percibe la sensación de ese partido de mucha intensidad, quieres estar sí o sí, quieres ganar, dar todo de tí, este tipo de partidos son especiales y es más lindo ganarlo, la afición se involucra siempre y la afición disfruta lo que hacemos nosotros, están presentes en volumen, con cánticos, son partidos muy bonitos para disfrutar”, añadió. 
Cruz Azul y Pumas en una bronca durante un partido de la Liga MX | IMAGO7

Pumas ya piensa en América

Por último, uno de lo titulares del equipo comandado por Efraín Juárez reconoció que la escuadra universitaria es consciente del duro calendario que viene para Pumas, incluyendo duetos no solo ante Cruz Azul, sino también contra América y Chivas

“Obviamente, así lo vas a jugar, pero sabes lo que viene, e esta situación, a mí personalmente, es bonito ver que vienen tres partidos así en un mes más o menos, para nosotros son importantes, no solo por el equipo que son, sino por el momento en el que llegan en el torneo, sabemos lo importante de las próximas semanas”, concluyó.
Jugadores de Pumas festejan victoria vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7
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