Futbol

Concacaf Champions Cup 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida

Cruz Azul venció a Rayados en la ida de Octavos de Final | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 01:04 - 13 marzo 2026
Este jueves finalizaron los partidos de ida de los Octavos de Final y así quedó el panorama para los clubes mexicanos

Solo uno con ventaja. Concluyeron los partidos de ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf y de los enfrentamientos entre clubes de la Liga MX y la MLS, solo America salió con ventaja de su eliminatoria ante Philadelphia Union.

Mientras que Tigres y Toluca, cayeron contra FC Cincinnati y San Diego, respectivamente, por lo que tendrán que remontar en casa. Por último, del duelo entre mexicanos, Cruz Azul tomó ventaja 2-3 ante Rayados de Monterrey y se mantiene firme en busca de repetir su corona.

Brian Rodríguez en el Philadelphia vs América | MEXSPORT

Así está el panorama en Octavos de Final de la Concachampions

Con la derrota 3-0, el equipo de la UANL necesita ganar por el mismo marcador para mandar a tiempo extra y penales. Sin embargo, si recibe un gol, entonces necesitará una victoria por diferencia de cuatro goles para avanzar a Cuartos de Final.

En cuanto a los Diablos Rojos, los dos goles que marcaron en su visita a California les dan vida, pues con un triunfo 1-0 o 2-1 en el Estadio Nemesio Diez será suficiente para meterse en Cuartos. Sin embargo, si recibe más de dos goles, entonces necesitará una diferencia de dos para clasificar.

Por su parte, América con el empate en casa, por el marcador que sea, tendrá suficiente para avanzar a la siguiente ronda. Pero si Philadelphia se impone por diferencia de un gol y marca más de de una vez, aunque el global termine igualado, avanzará el equipo de la MLS por el tanto de visitante.

Toluca cae en San Diego l IMAGO7

Por último, Cruz Azul tiene una ventaja relativamente cómoda. Aunque la diferencia es de apenas un gol, como hicieron tres tantos en el Estadio BBVA, Rayados necesitará ganar por dos anotaciones como visitante, o bien por diferencia de uno, pero con cuatro o más a su favor.

¿Cuándo es la vuelta de Octavos de Final en la Concachampions?

Alajuelense y LAFC definirán al primer clasificado a Cuartos de Final, el próximo martes 17 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Ese mismo día Cruz Azul, a las 21:00 horas, recibirá a Rayados para tratar de sellas la eliminatoria.

Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT

Por otra parte, el miércoles 18 a las 17:00 horas, será el compromiso entre Inter Miami y Nashville, mientras que a las 19:00 horas América recibirá a Philadelphia Union y a las 21:00 horas serán los compromisos entre Seattle Sounders y Vancouver Whitecaps, y el de Toluca frente San Diego.

El jueves 19 quedarán definidos los últimos dos clubes clasificados. El primero saldrá del compromiso de Mount Pleasant ante Galaxy, programado a las 17:00 horas, mientras que a las 19:00 horas está agendado el duelo de Tigres ante FC Cincinnati.

