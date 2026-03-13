A 90 días: El 'Juego de pelota', la herencia prehispánica milenaria que México presumió con orgullo en la Copa del Mundo 1986

México y la cultura prehispánica siempre han ido de la mano. Cómo olvidar dos obras de Saúl Hernández en los Caifanes que, aunque son interpretativas, rápidamente asociamos con nuestro pasado. "Los Dioses Ocultos" y "Sombras en Tiempos Perdidos" son canciones que nos transportan a ese rico pasado prehispánico, tal y como también lo hizo el Mundial de 1986.

El Juego de pelota es una de las tradiciones milenarias por excelencia en nuestro país. Mesoamérica fue testigo de algo más que una actividad deportiva, sino que también religiosa. El doctor Jesús Galindo Trejo, del Instituto de Investigaciones Estéticas, en el libro El juego de pelota mesoamericano, explica que "hacer pasar la pelota de hule, a través de dicho marcador representaba una de las más grandes hazañas durante la ejecución del juego".

Hugo Sánchez y el balón Azteca | MEXSPORT

En la Copa del Mundo de 1986, la simbología de la misma estuvo marcada por el juego ancestral y demás raíces culturales, siendo el balón del Mundial el ejemplo perfecto. El Adidas Azteca fue una revolución deportiva en todos los aspectos, pues además de tener grandes innovaciones para la época, retrató lo que era parte de la identidad mexicana.

Adidas imprimió motivos geométricos que homenajeaban la iconografía azteca: grecas, serpientes emplumadas, y elementos del calendario solar. Por primera vez, un la bola de un Mundial transmitía identidad cultural, y no solo estética deportiva. Económicamente fue un éxito en ventas y en televisión también tuvo su gran impacto.

Inauguración de la Copa del Mundo 1986 | MEXSPORT

El intro de la Copa del Mundo 1986

Además del balón, otro de los elementos clave que destacó la simbología prehispánica en la Copa del Mundo de 1986 fue el intro del Mundial. Un pequeño fragmento cultural animado, con la Pirámide del Sol y la modernidad del México de esa época como protagonistas, mostró al mundo parte de lo que era el Juego de pelota.

Por si fuera poco, en el sorteo de la Copa del Mundo -realizado en Televisa San Ángel- se hizo un pequeño homenaje a la cultura mexicana, con la historia del Juego de pelota contada por los de Chapultepec.

El espectáculo, en el que se incluyó la historia del Juego de pelota, resultó fascinante para los presentes a pesar de algunas fallas técnicas. Estamos a 90 días del Mundial 2026, y la cultura prehispánica quiere reinar de nueva cuenta.