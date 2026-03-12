"América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga

El futbol mexicano ha tenido futbolistas que han vivido desde dentro la exigencia de los equipos más grandes del país. Uno de ellos es Martín Zúñiga, delantero que formó parte de las filas del América y también defendió los colores de Cruz Azul. Según el exjugador la exigencia se vive igual, sin embargo, América tiene un extra.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el atacante habló sobre las diferencias y similitudes que encontró en ambas instituciones, especialmente en torno a la presión mediática y deportiva que existe al jugar en clubes de alta exigencia.

Zúñiga explicó que su paso por ambos equipos se dio en momentos distintos de su carrera, lo que también influyó en la manera en que percibió el entorno y las responsabilidades dentro de cada institución. Sin embargo, señaló que tanto América como Cruz Azul comparten un objetivo claro, competir por el campeonato en cada torneo.

Martín Zúñiga en celebración del título de América en el Apertura 2014 | IMAGO 7

Un recorrido que inició en la cantera azulcrema

Martín Zúñiga inició su carrera profesional en las fuerzas básicas del América, donde se formó entre 2011 y 2013. Aunque su proceso comenzó en el club capitalino, su debut en la Primera División se dio tras llegar a Jaguares de Chiapas, equipo con el que finalmente tuvo la oportunidad de presentarse en el máximo circuito del futbol mexicano.

Posteriormente, en 2014, el delantero logró sumar sus primeros minutos en Primera División con la camiseta del América. Durante aproximadamente dos años formó parte del plantel del primer equipo azulcrema, etapa en la que consiguió levantar títulos importantes a nivel internacional y nacional.

Tras su paso por el conjunto de Coapa, el delantero regresó a Jaguares de Chiapas y más tarde continuó su carrera en otros clubes del futbol mexicano, incluyendo un periodo con Alebrijes de Oaxaca antes de concretar su llegada a Cruz Azul.

Aunque durante su etapa con la Máquina no lograron conquistar el campeonato de liga, el equipo sí consiguió levantar la Copa MX, un logro que representó un resultado positivo dentro del proceso que vivía el club en ese momento.

Martín Zúñiga en celebración con América en la Copa Mundial de Clubes 2015 | IMAGO 7

Diferencias entre ambos equipos

El exjugador azulcrema detalló que, desde su experiencia, el América suele tener un mayor impacto mediático, algo que considera natural por la dimensión del club y la atención que genera dentro y fuera de la cancha. Aun así, dejó claro que internamente la exigencia por obtener resultados es muy similar en ambos equipos.

“El discurso cuando estás en un equipo grande es pelear el título siempre. América es más mediático, tiene que ver con que es el que más vende, pero eso es de afuera. Adentro yo tenía la misma exigencia de ganar con Cruz Azul que con América”, explicó el futbolista al recordar su paso por las dos instituciones.

Martín Zúñiga se enfrenta a Oscar Ortega de América en el Apertura 2018 de la Liga MX Sub-20 | IMAGO 7

Zúñiga señaló que la exigencia dentro de Cruz Azul era comparable a la que había experimentado anteriormente en América. En ambos casos, explicó, no bastaba con mantenerse en los primeros lugares de la tabla o clasificar a la Liguilla, sino que el objetivo permanente era disputar y ganar campeonatos.

De esta manera, el delantero mexicano recordó dos etapas distintas de su carrera en dos de los clubes más importantes del futbol mexicano, destacando que, más allá de las diferencias mediáticas, la responsabilidad deportiva y la presión por obtener títulos forman parte del día a día cuando se juega en instituciones consideradas grandes dentro de la Liga MX.