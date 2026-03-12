Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento

Buscar departamento en internet se ha vuelto algo cotidiano para miles de personas en la Ciudad de México. Plataformas digitales y aplicaciones inmobiliarias permiten revisar opciones de vivienda en minutos, comparar precios e incluso contactar directamente con supuestos propietarios.

Pero este mismo entorno digital también ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude inmobiliario. Autoridades capitalinas alertaron sobre el aumento de casos relacionados con los llamados “monta-rentas”, una modalidad de engaño que utiliza anuncios falsos para atraer a posibles inquilinos y obtener dinero mediante depósitos o transferencias.

La advertencia fue emitida por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, institución que ha detectado un incremento en denuncias por este tipo de estafa al momento de buscar vivienda en línea.

Buscar un departamento en la Ciudad de México se convierte cada vez más complicado / Especial

¿Qué son los “monta-rentas”?

El término se utiliza para describir a personas o grupos que publican anuncios de casas o departamentos que en realidad no están disponibles o simplemente no existen.

Para que la oferta parezca legítima, los estafadores suelen usar fotografías reales de propiedades, obtenidas de portales inmobiliarios o incluso de viviendas que pertenecen a terceros.

De esta manera logran crear anuncios convincentes que llaman la atención de quienes buscan rentar un departamento con urgencia.

Los estafadores publican anuncios de casas o departamentos que en realidad no están disponibles / Especial

Así funciona el fraude

El esquema de los “monta-rentas” suele iniciar cuando los delincuentes rentan temporalmente una propiedad mediante plataformas de hospedaje, como si fueran turistas o visitantes. Durante ese tiempo toman fotografías del inmueble y después publican anuncios falsos en redes sociales o páginas de renta, haciéndose pasar por los dueños del lugar.

Cuando una persona interesada se comunica, el supuesto arrendador ofrece información detallada: ubicación, número de habitaciones, precio mensual y condiciones del contrato. Para reforzar la confianza incluso envían fotografías de identificaciones oficiales o documentos falsificados.

Los delincuentes estafan a la gente pidiendo depósitos y rentas para luego desaparecer / Especial

El siguiente paso es generar presión: aseguran que hay varios interesados y solicitan un depósito para “apartar” el departamento o el pago adelantado del primer mes de renta.