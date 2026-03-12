Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento

Autoridades capitalinas alertaron sobre el aumento de casos de fraude y estafa / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:24 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Delincuentes publican lugares falsos y piden depósitos para “apartarlos”; luego desaparecen con el dinero

Buscar departamento en internet se ha vuelto algo cotidiano para miles de personas en la Ciudad de México. Plataformas digitales y aplicaciones inmobiliarias permiten revisar opciones de vivienda en minutos, comparar precios e incluso contactar directamente con supuestos propietarios.

Pero este mismo entorno digital también ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude inmobiliario. Autoridades capitalinas alertaron sobre el aumento de casos relacionados con los llamados “monta-rentas”, una modalidad de engaño que utiliza anuncios falsos para atraer a posibles inquilinos y obtener dinero mediante depósitos o transferencias.

La advertencia fue emitida por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, institución que ha detectado un incremento en denuncias por este tipo de estafa al momento de buscar vivienda en línea.

Buscar un departamento en la Ciudad de México se convierte cada vez más complicado / Especial

¿Qué son los “monta-rentas”?

El término se utiliza para describir a personas o grupos que publican anuncios de casas o departamentos que en realidad no están disponibles o simplemente no existen.

Para que la oferta parezca legítima, los estafadores suelen usar fotografías reales de propiedades, obtenidas de portales inmobiliarios o incluso de viviendas que pertenecen a terceros.

De esta manera logran crear anuncios convincentes que llaman la atención de quienes buscan rentar un departamento con urgencia.

Los estafadores publican anuncios de casas o departamentos que en realidad no están disponibles / Especial

Así funciona el fraude

El esquema de los “monta-rentas” suele iniciar cuando los delincuentes rentan temporalmente una propiedad mediante plataformas de hospedaje, como si fueran turistas o visitantes. Durante ese tiempo toman fotografías del inmueble y después publican anuncios falsos en redes sociales o páginas de renta, haciéndose pasar por los dueños del lugar.

Cuando una persona interesada se comunica, el supuesto arrendador ofrece información detallada: ubicación, número de habitaciones, precio mensual y condiciones del contrato. Para reforzar la confianza incluso envían fotografías de identificaciones oficiales o documentos falsificados.

Los delincuentes estafan a la gente pidiendo depósitos y rentas para luego desaparecer / Especial

El siguiente paso es generar presión: aseguran que hay varios interesados y solicitan un depósito para “apartar” el departamento o el pago adelantado del primer mes de renta.

Una vez que la víctima realiza la transferencia bancaria, el fraude se completa: el anuncio desaparece, el contacto se bloquea y el estafador se queda con el dinero.

Últimos videos
Lo Último
09:31 Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
09:24 Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
09:15 ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
09:11 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
09:04 El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
09:01 ¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
08:57 David Villa regresa al Atlético de Madrid. ¿Cuál será su cargo?
08:47 ¿Otra vez? Neymar Jr. se vuelve a lesionar en vísperas del cumpleaños de su hermana
08:33 ¡ACHO PR es otra cosa! Jugadores de Puerto Rico lucen el regalo de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Béisbol
08:18 Mundial 2026 se verá en el cine: partidos de la Selección llegarán en formato Macro XE
Tendencia
1
Contra Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
2
Futbol Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
3
Contra “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
4
Futbol ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
5
Contra VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
6
Beisbol ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
Te recomendamos
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Box
12/03/2026
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Contra
12/03/2026
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Futbol
12/03/2026
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
Empelotados
12/03/2026
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
Contra
12/03/2026
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos