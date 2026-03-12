Dr. Simi presenta muñeco inspirado en Punch, el mono viral de internet

La historia de Punch, el pequeño mono japonés que se volvió viral por abrazar un peluche, sigue generando impacto en redes sociales y ahora también en el mundo de los productos virales. En medio de esa tendencia, Dr. Simi lanzó un muñeco inspirado en el primate, sumándose a la conversación que ha captado la atención de millones de usuarios en internet.

Punch es un macaco japonés nacido en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, en Japón. Su historia se volvió conocida después de que se revelara que fue rechazado por su madre poco después de nacer, por lo que los cuidadores del recinto tuvieron que intervenir para garantizar su cuidado.

El peluche del Dr. Simi inspirado en Punch surge tras la viralización del pequeño mono japonés que conquistó las redes sociales./ IG: Dr Simi Tokyo

Como parte del proceso para ayudarlo a adaptarse, los especialistas le dieron un peluche que comenzó a acompañarlo constantemente. Las imágenes del pequeño mono cargando el muñeco mientras camina o descansa comenzaron a difundirse en redes sociales y rápidamente se volvieron virales.

La ternura de estas escenas convirtió a Punch en un fenómeno de internet. Miles de usuarios compartieron los videos y fotografías del primate, generando una ola de empatía y comentarios que hicieron que su historia trascendiera fronteras.

¿Por qué Dr. Simi lanzó un peluche inspirado en Punch?

Aprovechando el impacto que ha tenido el mono en redes sociales, Dr. Simi presentó un peluche inspirado en Punch, integrándolo a la colección de productos del personaje que suele reaccionar a tendencias virales y fenómenos culturales.

El nuevo peluche del Dr. Simi se suma a la fiebre por Punch, el primate japonés que enterneció a millones en redes sociales./ RS

El lanzamiento ocurre en un momento en el que la marca también busca expandir su presencia fuera de México. Recientemente el personaje llegó oficialmente a Tokio, Japón, con la apertura de una tienda temporal, conocida como pop-up store, donde se ofrecen artículos exclusivos del popular doctor.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares, con la intención de probar la aceptación de la marca entre el público japonés y explorar oportunidades para posicionarse en el mercado asiático.

En esta tienda temporal, instalada en una zona concurrida de la capital japonesa, los visitantes pueden encontrar distintos productos del personaje que se ha convertido en un símbolo de la cultura popular mexicana.

¿El peluche inspirado en Punch se vende en México?

Además de presentarse como parte de la estrategia internacional de la marca, el peluche inspirado en Punch también comenzó a comercializarse en México. El muñeco forma parte de la línea de productos del Dr. Simi que suele venderse en Farmacias Similares y que con frecuencia se convierte en objeto de colección entre los seguidores del personaje.

Mientras tanto, Punch continúa creciendo bajo el cuidado de especialistas en el zoológico japonés donde nació. Aunque su historia comenzó con un episodio complicado tras el rechazo de su madre, las imágenes del pequeño macaco abrazando su peluche lograron conmover a millones de personas y ahora incluso inspiran productos que cruzan fronteras.