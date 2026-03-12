Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Representante de Haaland rompe el silencio sobre un supuesto interés del Barcelona

Aldo Martínez
Aldo Martínez 11:50 - 12 marzo 2026
Rafaela Pimenta confirmó que el noruego no tiene pensado salir del City próximamente

El mercado de fichajes de verano está próximo a abrirse, trayendo consigo grandes sorpresas y movimientos inesperados dentro del plante futbol. Uno de los casos más sonados fue el de Erling Haaland del Manchester City, quien recientemente fue relacionado con el FC Barcelona.

Erling Haaland celebra con sus compañeros luego de su gol contra Fulham | AP
¿Haaland al Barcelona?

En las últimas semanas, el delantero noruego y del Manchester City se vio envuelto en rumores que aseguraban su deseo de salir del cuadro de Inglaterra, sin embargo todo parece indicar que todo fue nada más que rumores. 

A través de una entrevista con El Chiringuito, la representante del ‘Androide’, Rafaela Pimenta, aseguró que no ha habido ningún intento de traspaso de ningún club, además de reafirmar que el delantero está a gusto en el equipo de los ciudadanos. 

Haaland en el cobro del penal contra Liverpool en Anfield | AP
“Tenemos mucho respeto y admiración por el FC Barcelona, pero no ha existido ningún contacto con Haaland ni con su manager. El jugador renovó su contrato hace algunos meses y está muy feliz con el Manchester City, así que no hay nada de que hablar”, declaró la representante.  

Rafaela no solo confirmó que el Haaland está lejos del barcelona por ahora, sino que no será candidato de fichaje de ningún club en un buen tiempo ya que su permanencia en el City es prácticamente inevitable. 

Haaland en la victoria del City I AP

Manchester City blinda al Haaland

Tras las declaraciones del representante y con la renovación de contrato de Haaland, el equipo de Manchester ‘blindó’ a su mejor carta en el ataque por lo menos un par de años más, reiterando su interés de competir en todos y cada uno de los campeonatos. 

Por su parte, Barcelona tendrá que seguir buscando al sucesor de Robert Lewandowski, que en casos de no encontrar un candidato perfecto en el mercado de fichajes, el cuadro culé se verá en la necesidad de volver a votar a la masía en busca de su nuevo gran ‘9’.

Erling Haaland recibiendo indicaciones de Pep Guardiola | AP
