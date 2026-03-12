Tigres vs la MLS en CONCACAF Champions Cup

Los felinos comienzan un nuevo camino internacional cuando visiten al Cincinnati en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El duelo representa un nuevo capítulo en la rivalidad creciente entre clubes de la MLS y Tigres dentro del torneo de la región.

Rodrigo Aguirre con Tigres en Concacaf | MEXSPORT

No será la primera vez que ambos equipos se vean las caras. En la edición pasada del certamen también coincidieron en los octavos de final, serie que terminó con dominio felino. Tigres se quedó con el boleto a la siguiente ronda tras imponerse con marcador global de 4-1.

El conjunto de la UANL presume un historial amplio frente a clubes de la MLS dentro de la Concacaf. A lo largo de los años se ha enfrentado a once equipos distintos: Seattle Sounders FC, Real Salt Lake, Vancouver Whitecaps FC, Toronto FC, Houston Dynamo, New York City FC, Los Angeles FC, Orlando City SC, Columbus Crew, FC Cincinnati y LA Galaxy.

Rodrigo Aguirre con Tigres en Concacaf | MEXSPORT

El balance favorece ampliamente a los universitarios. En enfrentamientos ante equipos de la MLS dentro de la Concacaf, Tigres suma 14 victorias, ocho empates y apenas dos derrotas, una muestra del dominio que ha tenido el club regiomontano en este tipo de series.

Además, todos esos enfrentamientos han sido en fases de eliminación directa. En la mayoría de las ocasiones Tigres logró avanzar de ronda, consolidando su etiqueta de favorito frente a rivales estadounidenses.

Diego Laínez y Joaquim con Tigres en la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT

La única excepción ocurrió en 2013, cuando el conjunto felino fue eliminado por Seattle Sounders FC en los cuartos de final, siendo hasta ahora la única ocasión en la que un club de la MLS lo dejó fuera del torneo.

Incluso el mayor logro internacional de Tigres llegó frente a un equipo de esa liga. En la final de la CONCACAF Champions Cup de 2020, los universitarios levantaron su único título tras derrotar al LAFC.

Con ese historial como respaldo, Tigres buscará repetir la historia ante Cincinnati y dar el primer paso rumbo a los cuartos de final. El duelo de ida marcará el inicio de otra serie en la que los felinos intentarán mantener su dominio sobre los clubes de la MLS en la Concacaf.