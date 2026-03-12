‘Ficharía a Lewandowski’: Ex figura de la Juventus recomienda al polaco a la La Vecchia Signora

El mercado de transferencia de verano está cada vez más cerca de abrirse, mismo que promete traer grandes intercambios entre los mejores equipos de Europa. Una de las fichas que aún tienen su destino en el aire es Robert Lewandowski, el cual saldrá del Barcelona y varios clubes lo pretenden, uno de ellos la Juventus.

Lewandowski con el Barcelona en partido de Champions | AP

¿Lewa a la Juve?

El delantero y capitán de la Selección de Polonia, pese sus 36 años es uno de los delanteros más codiciados para el verano, siendo pretendido por un grande de la Serie A, la Juventus de Turín.

Aunque no hay nada que relacione al equipo de las cebras con el polaco, una de su ex figuras, David Trezeguet, declaró para “La Gazzetta dello Sport” que la Juventus debe ir por el delantero del Barca.

Lewandowski con el Barcelona ante el Newcastle en la Campions League | AP

“Ficharía a Lewandowski gratis, incluso con 37 años: es de otra categoría, uno de los últimos 'nueve' de verdad junto a Haaland”, declaró el argentino-francés histórico de la Juventus.

“Puede que Lewandowski ya no tenga el físico de antes, pero, a pesar de no jugar con regularidad, ha marcado 14 goles en el Barcelona: es fuerte e inteligente. Llegaría a la Juve sabiendo de dónde viene y lo que se espera de él: goles. Si tuviera la oportunidad, yo mismo lo llevaría a Turín”, concluyó.

David Trezeguet con la Juventus | IG:@trezeguetofficial

Crisis en el ataque

El deseo de La Vecchia Signora por Robert Lewandowski no se trata únicamente de un ‘capricho’, sino que va más allá, tratándose de una solución a la crisis que atraviesa el equipo de la liga de Italia, particularmente en la zona de ataque.

El equipo dirigido por Luciano Spalletti carece de un ‘9’ que pueda dar soluciones en la última jugada al ataque, misma que han carecido desde el verano pasado y que no pudo ser resuelta por los referidos del mercado anterior, Jonathan David y Louis Openda.