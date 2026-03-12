Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Otra vez? Neymar Jr. se vuelve a lesionar en vísperas del cumpleaños de su hermana

Neymar llorando, 2025 | AP
Emiliano Arias Pacheco 08:47 - 12 marzo 2026
Por más de una década, las lesiones se han vuelto frecuentes en el astro brasileño en estas fechas

Samba y tambores. Fiesta y placeres. Neymar Jr. ha sido uno de los futbolistas brasileños con más talento en los últimos años, sin embargo, su carrera se ha visto truncada por las lesiones y demás factores extracancha. Ahora, el jugador del Santos se volvió a lesionar, en la misma semana del cumpleaños de su hermana.

Lo que ocurrió con 'Ney' dejó de ser algo normal y, más bien, se convirtió en una maña del futbolista brasileño, pues durante una década se ha lesionado en las mismas vísperas. El exjugador del Barcelona y Paris Saint-Germain ha mostrado dolencias físicas entre el 8 y 12 de marzo; su hermana Rafaella Santos cumple años el 11 de marzo.

Neymar Jr. tras perder ante Novorizontino | @neymarjr

Una década con "dolores"

En 10 de las últimas 11 temporadas, el astro brasileño no ha jugado un solo partido en estas fechas, por lo que los rumores de periodistas y expertos han ido in crescendo. El último heredero del jogo bonito ha respondido dichas críticas, destacando que nadie realmente sabe lo que le sucede. 

Hay mucha gente creando teorías sobre lo que me ocurre. No pasa nada. Si juego lesionado, me equivoco. Si cuido mi salud, me equivoco. Si juego con dolor, me equivoco. Es muy difícil acertar", comentó Ney.

Ya sea en partidos de LaLiga, Ligue 1, Champions League y ahora el Brasileirao, Neymar no ha jugado por dichas lesiones. El astro brasileño espera estar en la lista final de la Verdeamarela de cara al Mundial 2026.

Neymar con Brasil en Qatar 2022 | IMAGO7

¿Llegará Neymar Jr. al Mundial 2026?

Pese a que siempre ha mostrado un nivel superlativo con el Scratch du Oro, lo cierto es que ahora se encuentra alejado de su mejor versión. Por si fuera poco, el nivel del Santos en el Brasileirao tampoco ha sido el mejor.

Desde la Confederación Brasileña de Futbol siguen monitoreando su evolución tras la lesión y posterior cirugía de rodilla. El objetivo es que Neymar recupere ritmo gradualmente antes de someterse a la evaluación definitiva prevista para mayo, cuando se analizará si está en condiciones reales de competir al máximo nivel internacional. La prioridad no es el presente, sino llegar bien a junio de 2026.

Neymar mandó un emotivo mensaje de apoyo para Rodrygo | MEXSPORT
Neymar | MEXSPORT
