Futbol

Neymar Jr. reta a futbolista a lesionarlo de nuevo: "A ver si eres muy hombre"

Neymar Jr. previo al juego | @SantosFC
Jorge Armando Hernández 15:03 - 27 febrero 2026
El delantero brasileño habló con respecto a Thiago Mendes y la controversia que tuvo hace unos años

Neymar Jr. regresó a la alineación de Santos y anotó un doblete en contra del Vasco de Gama, para un resultado final de 2-1 en el duelo del Brasileirao. Tal y como es costumbre con Ney, sus celebraciones provocaron la ira de sus adversarios, entre ellos de Thiago Mendes

Tras anotar su doblete, Neymar aprovechó para festejar con un baile cerca del banderín del córner, en un claro apoyo a Vinicius Jr. El jugador del Real Madrid estuvo envuelto en una polémica racial en un partido de Champions League ante Benfica, todo suscitado por supuestos insultos por parte de Gianluca Prestianni.

El gesto por parte del exjugador del Barcelona no fue bien recibido por Thiago Mendes, quien se acercó al jugador de Santos y le propinó un cabezazo. Neymar respondió tirándose al suelo y con una clara exageración, por lo que el central del encuentro decidió sacar una tarjeta amarilla a cada uno.

Neymar Jr anota gol con Santos | X: @SantosFC

Las cosas no se quedaron en la cancha

Después del partido, el centrocampista, exjugador del Olympique de Lyon, justificó su accionar al decir que solamente pidió respeto por el tono burlón de la celebración del último heredero del joga bonito.

Sólo estaba pidiendo un poco de respeto por su celebración
Neymar Jr. tras perder ante Novorizontino | @neymarjr

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el astro brasileño y figura de la Selección de Brasil no se quedó callado y arremetió contra el mediocampista de Vasco de Gama.

Thiago Mendes siempre quiere jugar sucio. Lo digo con todo respeto, es un idiota. Ya me había lesionado antes cuando jugaba en PSG y me dijo que lo haría de nuevo. A ver si es muy hombre.

¿Cuáles son los antecedentes entre Neymar Jr. y Thiago Mendes?

Ambos brasileños han tenido roces en ciertos puntos de sus carreras. Anteriormente, todo ocurrió en un partido del Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon; Neymar era jugador de los parisinos y Mendes en Les Gones. Una barrida de parte de Mendes al Máximo Goleador de Brasil  lo sacó de circulación, lo que provocó una enemistad que parece eterna.

Neymar Jr anota gol con Santos | X: @SantosFC
