“Golfo de México ahora es Golfo de América”: Trump dice que México aceptó el cambio

El presidente Donald Trump declaró este viernes que México aceptó sin objeciones formales haber cambiado el nombre del Golfo de México por el de “Golfo de América”, una decisión que ha generado controversia diplomática e histórica.

Durante un mitin político celebrado en Corpus Christi, Texas, el mandatario estadounidense afirmó que el cambio de nombre responde a una cuestión de porcentaje de litoral, ya que, según él, Estados Unidos posee el 92 % de la costa del golfo.

“No diría que México está encantado, pero lo aceptaron sin problemas”, dijo Trump ante sus simpatizantes.

Donald Trump. / AP

¿Qué implicaciones tiene el “Golfo de América”?

La orden ejecutiva firmada en 2025 por Trump instruyó a las agencias federales de Estados Unidos a usar oficialmente el nombre “Golfo de América” en documentos, mapas y publicaciones oficiales dentro del país, pero no cuenta con reconocimiento internacional como denominación oficial de la masa de agua.

Organismos como la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS) pueden implementar cambios en bases de datos nacionales; sin embargo, otras naciones y entidades internacionales pueden seguir utilizando el nombre histórico del Golfo de México.

El nombre “Golfo de México” tiene reconocimiento histórico y geopolítico desde hace siglos. / iStock

Reacciones políticas y diplomáticas

El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha rechazado de manera enfática la medida. Además, anunció acciones legales, como una demanda contra Google, por haber modificado el nombre del Golfo de México en su plataforma Google Maps bajo la nueva denominación estadounidense.

Claudia Sheinbaum, ha rechazado de manera enfática la medida. / AP

Sheinbaum ha señalado que el nombre “Golfo de México” tiene reconocimiento histórico y geopolítico desde hace siglos, siendo utilizado desde al menos el siglo XVI.

¿Por qué genera tanta controversia este cambio de nombre?

El Golfo de México es una región marítima compartida entre Estados Unidos, México y Cuba y ha sido conocido por ese nombre desde la época del Virreinato de la Nueva España.

El intento de renombrarlo unilateralmente desde una orden ejecutiva estadounidense no obliga a otros países ni a organizaciones internacionales, lo que ha llevado a que persista un debate sobre soberanía, historia y cartografía.