¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres

El duelo entre Tigres y America tendrá un ingrediente especial: Rodrigo Aguirre enfrentará por primera vez a su ex equipo desde que dejó Coapa para vestir la camiseta felina. El delantero uruguayo vivirá un partido cargado de emociones, luego de una etapa importante con las Águilas donde logró títulos y protagonismo.

Con el Club América, Aguirre fue parte del plantel campeón del Apertura 2024, consolidándose como una pieza de recambio confiable en el ataque azulcrema. Además, disputó la Final del Clausura 2025, torneo en el que América cayó ante el Toluca, quedando a las puertas del Bicampeonato en su carrera personal.

Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT

¿Cómo fue el paso de Aguirre por América?

En números, el atacante dejó registro de 58 partidos disputados y 16 goles con la escuadra capitalina. A eso se suma la conquista del Campeones Cup, ampliando su palmarés en su paso por uno de los clubes más exigentes del futbol mexicano.

Ahora, la historia es distinta. Aguirre defiende los colores de Tigres y ha comenzado su nueva etapa con el pie derecho. En su debut en la Concacaf Champions Cup se despachó con un doblete, dejando claro que llega con hambre de gol y decidido a ganarse un lugar en el once titular.

Búfalo Aguirre y Brian Rodríguez | IMAGO7

La historia de Rodrigo Aguirre con Tigres

Hasta el momento suma tres encuentros con el conjunto universitario: uno en competencia internacional y dos en Liga MX. Su adaptación ha sido rápida y su aporte ofensivo ya empieza a notarse en el esquema felino.

El reencuentro ante América no solo será un reto deportivo, sino también una prueba emocional para Aguirre, quien buscará demostrar que puede marcar diferencia ahora del lado rival. El destino le pone enfrente a su pasado, pero el presente lo pinta de amarillo y azul regiomontano.