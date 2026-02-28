Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres

Rodrigo Aguirre l IMAGO7
Ricardo Olivares 21:39 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero uruguayo intentará ser el factor x para el encuentro ante las Águilas

El duelo entre Tigres y America tendrá un ingrediente especial: Rodrigo Aguirre enfrentará por primera vez a su ex equipo desde que dejó Coapa para vestir la camiseta felina. El delantero uruguayo vivirá un partido cargado de emociones, luego de una etapa importante con las Águilas donde logró títulos y protagonismo.

Con el Club América, Aguirre fue parte del plantel campeón del Apertura 2024, consolidándose como una pieza de recambio confiable en el ataque azulcrema. Además, disputó la Final del Clausura 2025, torneo en el que América cayó ante el Toluca, quedando a las puertas del Bicampeonato en su carrera personal. 

Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT

¿Cómo fue el paso de Aguirre por América?

En números, el atacante dejó registro de 58 partidos disputados y 16 goles con la escuadra capitalina. A eso se suma la conquista del Campeones Cup, ampliando su palmarés en su paso por uno de los clubes más exigentes del futbol mexicano.

Ahora, la historia es distinta. Aguirre defiende los colores de Tigres y ha comenzado su nueva etapa con el pie derecho. En su debut en la Concacaf Champions Cup se despachó con un doblete, dejando claro que llega con hambre de gol y decidido a ganarse un lugar en el once titular.

Búfalo Aguirre y Brian Rodríguez | IMAGO7

La historia de Rodrigo Aguirre con Tigres

Hasta el momento suma tres encuentros con el conjunto universitario: uno en competencia internacional y dos en Liga MX. Su adaptación ha sido rápida y su aporte ofensivo ya empieza a notarse en el esquema felino.

El reencuentro ante América no solo será un reto deportivo, sino también una prueba emocional para Aguirre, quien buscará demostrar que puede marcar diferencia ahora del lado rival. El destino le pone enfrente a su pasado, pero el presente lo pinta de amarillo y azul regiomontano.

Rodrigo Aguirre con Tigres en Concacaf | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
22:30 Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
22:24 ¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
22:10 ¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
22:10 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
21:39 ¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
21:28 Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo
21:24 Mazatlán sorprende y vence por la mínima a Pachuca
21:12 Del Potro, cauto pero ilusionado: “Vamos con todo el corazón para que Argentina sea campeona en 2026”
20:59 Miguel Layún se lanza contra detractores de Fidalgo para que juegue con el Tri: “¿Zidane de dónde es?”
20:48 El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
Contra
27/02/2026
Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
Futbol
27/02/2026
¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
Empelotados
27/02/2026
¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
Futbol
27/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
Futbol
27/02/2026
¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo
Contra
27/02/2026
Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo