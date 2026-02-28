¡De lujo! Peluche Caligari ficha a exfigura del Cruz Azul

El mercado de la Kings League volvió a sacudirse con un anuncio que tomó por sorpresa a propios y extraños. Peluche Caligari confirmó a través de sus redes sociales el fichaje de Christian Giménez, mejor conocido como el “Chaco”, para encarar el arranque de su nuevo split.

Con una imagen cargada de emoción y nostalgia, el club presentó al ex mediocampista como su gran incorporación estelar. En la publicación, Peluche Caligari destacó la trayectoria y liderazgo del ex futbolista, generando una ola de reacciones entre aficionados que celebraron la llegada de un referente con pasado en la Liga MX y en la Selección Mexicana.

Chaco Giménez es nuevo fichaje del Peluche Caligari l X:PelucheCaligari

Un querido de la afición

El “Chaco” Giménez, ídolo de la afición de Cruz Azul y recordado por su calidad en el mediocampo, se suma así a la tendencia de figuras consolidadas que encuentran en la Kings League un nuevo escaparate competitivo. Su incorporación no solo aporta experiencia, sino también un peso mediático importante para el equipo de cara al inicio del split.

En el mensaje difundido en redes, el club dejó claro que la apuesta es seria y ambiciosa. La llegada de Giménez busca fortalecer el proyecto deportivo y apuntalar a un plantel que pretende ser protagonista desde la primera jornada, en un formato donde la intensidad y el espectáculo son protagonistas.

El escudo de Peluche Caligari l X:PelucheCaligari

Para la Kings League, este tipo de fichajes representan un impulso en términos de audiencia y credibilidad. La participación de ex futbolistas con recorrido internacional ha sido una constante desde la creación del torneo, consolidándolo como una alternativa atractiva para el público digital y para quienes buscan una versión distinta del futbol tradicional.

¿Cómo fue la reacción de la afición?

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Comentarios de apoyo, mensajes de bienvenida y altas expectativas inundaron las plataformas del equipo, donde muchos ya imaginan al “Chaco” aportando su visión de juego, disparo de media distancia y liderazgo dentro de la cancha.

Aunque el reto será adaptarse al formato dinámico y a las reglas particulares del torneo, la experiencia de Giménez podría marcar diferencia en momentos clave. En un certamen donde cada detalle cuenta, la inteligencia táctica y el temple suelen inclinar la balanza.

Chaco Giménez, hoy analista de Fox Sports | IMAGO7