Futbol

¡Ya son 8! Pumas rescata empate ante Xolos y mantiene el invicto

Guillermo Martínez y Adalberto Carrasquilla en lamento tras empate de Pumas | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 23:18 - 27 febrero 2026
Universidad Nacional sacó un punto en una plaza en la que ha sufrido históricamente

Ocho sin perder. Universidad Nacional mantiene la racha invicta en lo que va del Clausura 2026, luego de conseguir el empate ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, cancha en la que tienen un registro negativo, con solo tres triunfos desde el ascenso del club fronterizo.

Los dirigidos por Efraín Juárez sufrieron, pero la parte positiva es que supieron encontrar la fórmula para sacar un punto importante para afrontar la parte más difícil de su calendario, pues enfrentarán a rivales directos de la zona alta de la tabla.

Álvaro Angulo, jugador de Pumas | IMAGO7

¿Cómo fue el empate entre Xolos y Pumas?

Pumas se mostró como un equipo con confianza, gracias a los resultados conseguidos previamente, pero tomar ritmo en la cancha sintética del Estadio Caliente puso en aprietos al conjunto auriazul. Con algunos intentos peligrosos, Universidad Nacional parecía superior, sin embargo, el plan propuesto por Sebastián Abreu le dio recompensas.

Al minuto 40, Tijuana tuvo un tiro libre que cobró con inteligencia, al poner un pase en diagonal para que Ramiro Árciga se quedara con el arco de frente. Un desvío de la defensa de Pumas confundió a Keylor Navas que ya iba a medio vuelo para hacer mover las redes.

Ramiro Árciga y Kevin Castañeda en festejo | IMAGO7

Con el ánimo bajo, y con la presión de que el invicto se diluía, los felinos se percibieron titubeantes e imprecisos. Fue al 45+4’ que Adalberto Carrasquilla disparó con dirección a portería, pero pegó en el poste tras un ligero desvío de Antonio Rodríguez. El rebote le quedó a Juninho, quien empujó para poner el empate en el marcador.

La segunda mitad fue disputada, con un ritmo más bajo y con menos emociones. Pumas tuvo algunas oportunidades, aunque ninguna clara para vencer el arco defendido por Toño Rodríguez

Juninho dio el empate para Pumas | IMAGO7

Panorama de Pumas 

Pumas no pierde en Liga MX desde el Play In ante Pachuca. En cuanto a torneo regular, no cae desde la Jornada 14 del Apertura 2025, cuando Atlético de San Luis se llevó el triunfo de 1-0. 

Ocho partidos sin perder para Pumas, y a pesar de que generó sensaciones positivas para quedarse con los tres puntos, el panorama luce positivo con una idea de juego bien definida para afrontar un calendario complicado el próximo mes.

Keylor Navas, portero y figura de Pumas | IMAGO7
