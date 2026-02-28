Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Cuál es la maldición de Mick Jagger? La mala fortuna del frontman de los Rolling Stones

Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones | AP
Emiliano Arias Pacheco 00:26 - 28 febrero 2026
Genio y fanático del balompié, pero con una losa pesada sobre sus hombros cuando visita algún recinto

Ímpetu, genialidad, voracidad, espectacular y mucho rock and roll, eso es algo con lo que se le conoce a Mick Jagger, el frontman de los Rolling Stones. Sin embargo, una faceta poco explorada en él es su pasión por los deportes, en especial por el futbol.

Como cualquier aficionado, el líder de Sus Satánicas Majestades tiene a su equipo predilecto -Arsenal- y  su afición por la Selección Inglesa. Aunque, en algunas ocasiones los equipos prefieren no tener un apoyo por parte del originario de Dartford, pues dentro de las leyendas del balompié se encuentra "la maldición de Mick Jagger".

Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones | AP

¿Cuándo y cómo nació la maldición de Mick Jagger?

El rostro más conocido de los Rolling Stones no es ajeno a asistir a estadios, pues para la banda -que es uno de los pilares del rock-, su carrera se ha hecho de llenar dichos recintos. Sin embargo, como aficionado, Jagger comenzó a hacer pública su pasión por los ingleses en el Mundial de Francia 1998, lugar donde su maldición empezó.

El líder de los Stones acudió a ver el duelo entre Inglaterra y Argentina, el cual terminó con una victoria de la Albiceleste sobre Los Tres Leones. Para la siguiente Copa del Mundo, pero ahora en Corea-Japón, Jagger asistió a los Cuartos de Final contra Brasil, partido que volvió a perder Inglaterra.

Mick Jagger apoyando a Inglaterra | @PiulMurillo

Para los dos siguientes Mundiales la tónica fue igual, en Alemania 2006 cayeron ante Portugal; mientras que en Sudáfrica 2010 perdieron contra Die Mannschaft. Para 2014, Jagger no solo dejó caer su maldición contra su propia selección, sino que se llevó a unas más en el camino.

Mick Jagger mostró su apoyo por Portugal, Italia y Brasil, siendo la Canarinha la única que pasó de Fase de Grupos. Sin embargo, la Verdeamarela terminó por caer con una goleada estrepitosa en la Semifinal ante Alemania, con una víctima nueva para Su Satánica Majestad.

Mick Jagger apoyando a Brasil | @FOXDeportes

Su amistad con Pelé

¿Qué más se puede decir de Mick Jagger? Quizás que es el último gran showman que ha visto un escenario, la manera de dar los conciertos es algo único. El líder de los Stones, además de ser un gran músico y mantener largas amistades, como con Keith Richards, también lo hizo con leyendas del futbol.

Una de sus más grandes amistades fue con Pelé, a quien conoció a mediados de los setenta. Jagger se encontró con O’Rei cuando el brasileño era jugador del Cosmos, en una de sus grandes momentos de los Rolling Stones en Estados Unidos, como también su presentación en el Super Bowl XL.

Mick Jagger y Pelé | @cucho_penaloza
