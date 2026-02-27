Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC

Sigue la novela con Hirving Lozano. Después de ser uno de los jugadores que mayor ilusión generó en el aficionado mexicano, 'El Chucky' ahora se encuentra en uno de los momentos más críticos de su carrera, siendo prácticamente borrado del San Diego FC, aunque con algunas ofertas en la Liga MX.

De acuerdo a distintos reportes, el cantero de Pachuca cuenta con ofertas del balompié nacional y la Major League Soccer, aunque ninguna es de su agrado. Tyler Heaps, director deportivo del club californiano, reveló lo siguiente: "Sí, hay interés, pero no hay actualización en este momento".

Chucky Lozano en la MLS | @ HirvingLozano70

¿Por qué Chucky Lozano no sale del San Diego FC?

Una de las razones por las cuales Lozano se mantiene en el equipo más joven de la MLS es por el alto salario que percibe. El jugador mexicano recibe seis millones de dólares por año, siendo uno de los futbolistas mejor pagados del futbol estadounidense.

Además, otra de las razones por las cuales el canterano de Pachuca continúa en el equipo de California es por una cláusula de su contrato. Diversas fuentes destacan que parte del acuerdo de Hirving Lozano le prohíbe al San Diego FC iniciar conversaciones con otros clubes sin la aprobación del mexicano.

Chucky Lozano con San Diego FC | AP

Sin mayor interés por jugar

Todo mundo recuerda a aquel joven que maravilló a todos con un gol ante Alemania en el Mundial del 2018, aunque ahora parece que se perdió por completo. Después de una carrera triunfal en Países Bajos, lugar donde fue goleador con el PSV Eindhoven, pasó al calcio.

En la Serie A comenzó a disminuir sus minutos y talento, pero aún así, a Lozano le alcanzó para lograr un hito al nivel de Diego Armando Maradona: ganar la Serie A con el Napoli. Sin embargo, su vuelta al continente americano ha estado llena de altibajos.

Aunque comenzó bien con el San Diego FC, Hirving Lozano perdió la titularidad tras una serie de indisciplinas y disputas con el cuerpo técnico. Mikey Varas, entrenador del equipo de California, declaró en varias ocasiones que no cuenta con Lozano, por lo que en caso de quedarse, no verá minutos.