Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández

Luto en el deporte | FREEPIK
Ana Patricia Spíndola Andrade
00:21 - 27 febrero 2026
Por medio de redes sociales, los familiares dieron a conocer el fallecimiento del emblemático personaje

Luto en el periodismo y deporte mexicano. Por medio de redes sociales, la famila de Marco Tolama dio a conocer el fallecimiento del expiloto y comentarista de la Fórmula 1 entre otras categorías. Conocido como 'El Charro Volador', fue una de las figuras más emblemáticas del deporte motor en México y marcó una época tanto en pista como en los medios de comunicación.

Por medio de la cuenta de X del expiloto, la familia de Tolama informó el pasado 30 de enero que Marco fue ingresado al hospital por un cuadro respiratorio que se complicó. Detallaron que se encontraba en terapia intensiva y lanzaron una campaña de donativos para cubrir los gastos médicos.

Marco Tolama con Claro Sports | CAPTURA DE PANTALLA
Aunque el pasado 13 de febrero dieron una actualización y afirmaron que había mejorado, con un panorama más alentador, este jueves 27 se confirmó su fallecimiento. "Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día".

"Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo. Bandera de cuadros para la voz que se hace leyenda", escribió la familia.

¿Quién fue Marco Tolama, expiloto y excomentarista deportivo?

Tolama fue piloto durante la década de los 70's y compitió un tiempo en Inglaterra, además de en categorías como la Fórmula 4 y la Fórmula 3. Además pasó por seriales de Alemania y Estados Unidos antes de retirarse de las pistas para mantenerse vinculado al automovilismo desde los medios de comunicación.

Marco Tolama durante su etapa en TV Azteca | X: @MarcoTolama
Tolama se convirtió en periodista, comentarista, analista y narrador. Segúin relató el propio Marco en su momento, gracias a su buena relación con Pepe Cárdenas, que trabajaba con Imevisión -que adquirió los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en 1982-, fue que llegó a los medios.

"José Ramón Fernández había platicado abiertamente un piloto que estuviera vigente que nos acompañara en las transmisiones”, contó hace algunos años el cronista, quien se volvió en una figura emblemática del programa de Los Protagonistas con el paso del tiempo.

Marco Tolama tras una entrevista | X: @MarcoTolama
José Ramón y Faitelson reaccionaron a la muerte de Tolama

Entre los momentos más recordados de su trayectoria en los medios está su narración del accidente de Ayrton Senna en el Gran Premio de San Marino y el cual provocó la muerte del brasileño. "No quería narrar, estaba destrozado. Le pedí que lo hiciera y salió al aire con la voz quebrada y lágrimas en los ojos”, recordó José Ramón Fernández en una publicación de X.

Por su parte, David Faitelson, quien también coincidió con Marco en TV Azteca, igualmente lamentó el fallecimiento. "Tuve ocasión, incluso, de descubrir más allá del gran profesional: una maravillosa persona. Pasamos tardes inolvidables en aquel programa ‘Los Protagonistas’ en Radio Acir. Un buen hombre".

