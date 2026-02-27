Infantino ratifica a México como sede del Mundial 2026 y expresa su confianza a Sheinbaum

En medio de un clima de incertidumbre por la violencia que ha afectado a varias regiones del país, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reafirmó su "plena confianza" en México como anfitrión de la Copa del Mundo 2026, tras sostener una conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente de la FIFA ya había dado comentario sobre la situación en México. Hace un par de días, a través de una publicación en redes sociales, emitido una postura oficial de respaldo total hacia México como sede de la próxima Copa del Mundo.

Infantino fue contundente al señalar que existe una comunicación fluida y constante con el Gobierno de México. El directivo enfatizó que la confianza en las instituciones mexicanas es plena para garantizar el éxito de la justa mundialista.

Gianni Infantino, presidente de FIFA | AP

Conversación con Sheinbaum

Hoy, el presidente de la maxima autoridad del futbol internacional, compartió más detalles sobre la comunicación con el gobierno mexicano. Infantino reiteró su postura sobre la Copa del Mundo en México, y afirmó que espera que se disputen todos los juegos en nuestro territorio.

"Hoy tuve una excelente conversación con la presidenta. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia", comunicó Infantino a través de sus redes sociales.

El líder del máximo organismo del fútbol mundial no especificó si se implementarán medidas de seguridad adicionales a raíz de los recientes disturbios. Por su parte, el gobierno mexicano ha insistido en que se garantizará que el torneo sea "el más seguro".

La presidenta Sheinbaum también confirmó el diálogo mediante una publicación, acompañada de una fotografía. "Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país", escribió.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

La violencia pone en jaque la seguridad del evento

Este intercambio se produce en un contexto de alta tensión, provocado por la ola de violencia que estalló tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, el pasado domingo 22 de febrero.

Guadalajara, una de las sedes del Mundial que albergará cuatro partidos en el Estadio Akron, ha sido uno de los epicentros de la violencia. Esta situación forzó a la Federación Mexicana de Futbol a suspender partidos de la Liga MX, como el Querétaro vs. Juárez, y motivó a países como Estados Unidos, Alemania y Canadá a emitir alertas de viaje.

Trofeo de la Copa del Mundo / AP

Alertas en Jalisco

La crisis de seguridad ya ha tenido consecuencias en el ámbito deportivo. Este jueves, la Federación Mundial de Deportes Acuáticos (World Aquatics) canceló la segunda fecha de la Copa del Mundo de Clavados, que debía celebrarse del 5 al 8 de marzo en Zapopan, Jalisco. La decisión se basó en las preocupaciones de las delegaciones sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los participantes.