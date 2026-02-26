Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Nuevo León se vestirá de naranja? Comitiva de Países Bajos visitará Monterrey para conocer sus instalaciones de cara al Mundial 2026

Estadio BBVA de Monterrey | MEXPSORT
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:01 - 26 febrero 2026
La Naranja Mecánica visitará Monterrey para conocer sus instalaciones de cara al Mundial.

Monterrey albergará un duelo de 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, así que Países Bajos visitará las instalaciones y presenciará un juego de la Liga MX con motivo de una futura clasificación a la próxima ronda. 

¿Qué es lo que trama Países Bajos?

De acuerdo con información de Iván del Ángel, corresponsal de FOX Sports. Los neerlandeses llegarían a tierras regiomontanas este jueves 26 de febrero.

Por la información que ha ido saliendo, el viernes 27 de febrero el personal holandés va a conocer el Estadio BBVA, además de realizar múltiples actividades, y el sábado 28 estará presente en el partido entre Rayados y Cruz Azul.

Rayados venció por la mínima a León en el 'Gigante de Acero' | MexSport

El acomodo de los grupos y de las llaves: Deja con una probabilidad muy alta que Países Bajos, si clasifican a los 16avos de Final del Mundial 2026, tenga como sede Monterrey o Houston; todo dependerá de cómo termine la Naranja Mecánica su grupo, si es 1.º o 2.º.

Cuarto gol de Países Bajos I AP

¿Qué juegos albergará El Gigante de Acero?

El Estadio BBVA de Monterrey albergará un total de 4 juegos para el Mundial 2026:

  • UEFA B vs. Túnez.

  • Túnez vs. Japón.

  • Sudáfrica vs. Corea del Sur.

Además del ya mencionado de los 16avos de Final entre el líder del Grupo F vs. el número 2.° del Grupo C.

  • En el grupo F se encuentra: Holanda, Japón, Túnez y el repechaje de UEFA, bombo 2.

  • En el grupo C se encuentra: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Copa del Mundo 2026 México, Estados Unidos y Canadá | X: @MexicoCity26
