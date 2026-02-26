Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026

Team Caramelo presente en las inmediaciones del Estadio Azteca | IMAGO7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:31 - 26 febrero 2026
El popular personaje, seguidor de la Selección Mexicana a donde vaya, se ha unido a otros aficionados para hacer una petición

Héctor Chávez, conocido en el mundo del fútbol mexicano como 'Caramelo', ha vuelto a ser noticia. Este emblemático personaje, famoso por su incondicional apoyo a la Selección Mexicana en más de 500 partidos, ahora tiene la mira puesta en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con el objetivo de asistir a su undécimo Mundial, Chávez, junto a otros seguidores leales del Tri, ha enviado una carta formal a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). En la misiva, solicitan la oportunidad de adquirir boletos a su precio real, evitando así el mercado secundario, donde los costos se disparan, y sin pedir que se los regalen.

Logo de la Copa Mundial 2026 durante la presentación de la marca en Monterrey | MEXSPORT
Usuarios en redes reaccionaron a la solicitud de 'Caramelo'

La petición, sin embargo, no ha sido bien recibida por todos. En redes sociales, la solicitud de "Caramelo" ha generado un intenso debate. Varios usuarios lo critican por, supuestamente, buscar un trato preferencial y precios más bajos que los que debe pagar el aficionado común, a pesar de ser una figura reconocida que ha viajado por todo el mundo siguiendo al equipo.

El trasfondo de esta controversia radica en el elevado costo de las entradas para el Mundial 2026. Desde las primeras fases de venta, los precios han sido objeto de críticas, ya que incluso las localidades más económicas representan un gasto considerable. Esta situación se agrava en el mercado de reventa, donde los valores se multiplican, haciendo casi imposible para muchos seguidores conseguir un lugar en los estadios.

Caramelo en la alfombra roja del sorteo de Qatar 2022 | CAPTURA
"Caramelo" insiste en que su intención no es recibir entradas gratuitas, sino tener acceso a ellas a un "precio razonable", es decir, al costo oficial establecido por la FIFA. La decisión final recaerá en la FMF, que deberá sopesar la petición de uno de los seguidores más visibles del combinado nacional frente a la opinión del resto de la afición.

¿A qué Mundiales ha asistido Caramelo?

Al primer partido de la Selección Mexicana al cual este personaje asistió fue el 19 de febrero de 1986 contra la entonces Unión Soviética en la capital del país. Mientras que en Mundiales su primer juego fue ese mismo año, el 3 de junio contra Bélgica y desde entonces ha asistido a todos los demás, incluso a Italia 1990, del cual México quedó descalificado por el conocido escándalo de los 'Cachirules', cuando se alteró el certificado de nacimiento de jugadores en selecciones menores.

Caramelo, fiel seguidor del Tricolor | INSTAGRAM @carameloteam
El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

