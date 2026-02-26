Fernanda Sainz, directora de marketing de Caliente, pide que el futbol femenil no replique lo del varonil

Fernanda Sainz, directora de marketing de Caliente, participó en el foro Decididas Summit 2026. Durante su intervención, la directiva resaltó que la categoría debe evitar seguir los pasos del sector masculino para proteger su esencia única y autenticidad.

América y Chivas Femenil en el Apertura 2025 I IMAGO7

¿Qué dijo Fernanda Sainz sobre lo que debe hacer el futbol femenil?

Para la directiva, el crecimiento del negocio debe darse bajo reglas independientes que no fuercen comparaciones innecesarias entre ambas ramas. Esta autonomía administrativa resulta vital para consolidar un producto que evoluciona con su propia narrativa y tiempos.

El futbol femenil no tiene por qué replicar los errores o los vicios del varonil. Tenemos la oportunidad de crear una industria más sana, más cercana y con valores distintos

América Femenil y Rayadas| IMAGO7

"No busquemos compararnos, busquemos ser nuestra mejor versión bajo nuestras propias reglas. El ambiente familiar y el respeto son pilares que el futbol femenil debe preservar siempre", puntualizó la representante de la marca.

Sainz aconseja al marketing deportivo con la rama femenina

Sainz también hizo hincapié en que el marketing deportivo requiere una sensibilidad especial para conectar con las nuevas aficiones. La construcción de un camino diferenciado es la única vía para garantizar que el proyecto sea sostenible y próspero.