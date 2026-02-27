Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Fichajes bomba, jerseys y pocos resultados: el reclamo de la afición que persigue a Rayados

José Antonio Noriega, presentado como director deportivo de Rayados | IMAGO7
Ricardo Olivares 18:07 - 26 febrero 2026
La afición de Monterrey manifestó su enojo con pancartas a las afueras del Barrial

La inconformidad de la afición de Monterrey volvió a hacerse visible hace unos días, cuando un grupo de seguidores se manifestó por el bajo nivel futbolístico del equipo. Afuera de las instalaciones, una manta resumía el sentir de muchos: Monterrey no es marketing”. El mensaje fue directo y cuestiona la política deportiva reciente del club.

Y es que en los últimos torneos, Rayados ha apostado fuerte por nombres de alto impacto mediático. Bajo la gestión de José Antonio Noriega, quien llegó en octubre de 2022 como presidente deportivo, el club ha invertido fuerte en fichajes estelares que generaron expectativa tanto en México como a nivel internacional.

Entre las incorporaciones más llamativas aparecen figuras como Sergio Ramos, campeón del mundo y referente histórico del Real Madrid; el francés Anthony Martial; el español Sergio Canales; su compatriota Óliver Torres; el argentino Lucas Ocampos; el colombiano Nelson Deossa; y el mexicano Jesús Corona. Todos ellos llegaron con cartel internacional y con la etiqueta de refuerzos “bomba”.

La inversión no ha sido menor. De manera aproximada, la directiva encabezada por Noriega ha destinado alrededor de 63 millones de euros en fichajes desde su llegada, apostando por un plantel plagado de talento y experiencia europea. En el papel, Rayados construyó una de las nóminas más poderosas del futbol mexicano.

José Antonio Noriega, presidente de Rayados | IMAGO7

Sin embargo, el reproche de la tribuna no se centra en los nombres, sino en los resultados. Pese a la magnitud de las contrataciones, el equipo no ha logrado traducir esa inversión en campeonatos. Desde octubre de 2022, Monterrey solo ha disputado una final de Liga MX, misma que perdió ante el Club América, dejando escapar la oportunidad de respaldar el proyecto con un título.

Ahí radica el debate: ¿es Rayados un equipo construido más para impactar en el mercado que para dominar en la cancha? La manta que decía “Monterrey no es marketing” refleja la percepción de que el club ha priorizado fichajes mediáticos por encima de una estructura deportiva sólida y consistente.

Afición de Rayados cuestionó a la directiva del equipo por su mala proyección | CAPTURA
Afición de Rayados cuestionó a la directiva del equipo por su mala proyección | CAPTURA

La presión crece conforme avanzan los torneos sin levantar trofeos. En una institución acostumbrada a competir por campeonatos, la exigencia es inmediata. La inversión millonaria y los nombres de peso generan expectativa, pero en el futbol regiomontano la memoria es corta y el juicio es claro: sin títulos, el proyecto queda incompleto.

Además que durante el 2025, el club sacó a la venta 13 jerseys, entre los que son en campeonatos locales, internacionales como el mundial de clubes y conmemorativos, como el último que sacaron por Sergio Ramos.

Rayados venció por la mínima a León en el 'Gigante de Acero' | MexSport
