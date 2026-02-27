Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?

Edson Álvarez compartió imágenes tras su cirugía | INSTAGRAM edsonnalvarez
Rafael Trujillo 18:59 - 26 febrero 2026
El capitán de la Selección Nacional compartió avances de su rehabilitación

El capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, compartió las primeras imágenes de su proceso de rehabilitación luego de someterse a una cirugía en el tobillo derecho, una situación que ha generado expectativa sobre su disponibilidad para la Copa del Mundo.

Edson Álvarez decidió pasar por el quirófano después de arrastrar molestias persistentes en el tobillo derecho a pocos meses del inicio del torneo mundialista. El mediocampista del Fenerbahce fue operado el pasado 17 de febrero y actualmente se encuentra en plena etapa de rehabilitación con el objetivo de llegar en condiciones óptimas al Mundial 2026, que abrirá con el partido entre México y Sudáfrica.

A diez días de la intervención, el futbolista compartió en redes sociales una serie de fotografías que muestran los primeros avances de su recuperación. En las imágenes se le observa realizando ejercicios, aunque también aparece utilizando muletas para poder caminar, lo que ha generado diversas interpretaciones sobre su estado físico actual.

Johan Vásquez y Edson Álvarez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La cirugía de Edson Álvarez y el origen de la lesión

De acuerdo con reportes de medios turcos, el jugador presentaba un dolor constante derivado de una lesión que se agravó con el paso de las semanas. La molestia tuvo su origen durante el partido ante Galatasaray y, pese a intentos previos por manejarla, persistió hasta poner en duda su participación en la próxima Copa del Mundo.

Ante este panorama, Edson optó por la cirugía al considerarla la vía más rápida para resolver el problema. Para el procedimiento, viajó a Países Bajos, donde fue intervenido del tobillo. Las mismas fuentes señalan que el tiempo estimado de recuperación ronda el mes y medio, lo que le impediría disputar el partido amistoso ante Portugal en el Estadio Azteca.

Previo a la operación, el propio futbolista explicó el proceso que lo llevó a tomar la decisión: “Desafortunadamente, tras ese partido, la molestia regresó. Por ello, y nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”.

Fenerbahce logró la victoria con Edson en el campo | X: @Fenerbahce

Avances en la rehabilitación y plazos de regreso

Casi dos semanas después de la cirugía, Álvarez reapareció públicamente al compartir una publicación con varias imágenes de su rehabilitación. En dos de ellas se le observa utilizando muletas y sin calzado en el pie operado, mientras que en otra aparece apoyándose solo en una, lo cual podría formar parte de los ejercicios indicados durante esta etapa del proceso.

Las fotografías estuvieron acompañadas del mensaje: “Aprender a ser firme en la incertidumbre, eso es crecimiento real”, una frase que el capitán del Tricolor utilizó para describir este momento de su carrera.

Según los reportes posteriores a la intervención, el mediocampista podría volver a la actividad competitiva alrededor de abril, lo que también lo dejaría fuera del duelo amistoso frente a Bélgica en Chicago. Sin embargo, se contempla que esté disponible para los últimos compromisos de preparación de la Selección Mexicana antes del Mundial, programados ante Ghana, Australia y Serbia entre finales de mayo y principios de junio.

De cumplirse estos plazos, Edson Álvarez tendría margen suficiente para llegar al partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica, continuando así con su proceso de recuperación y puesta a punto de cara a la justa internacional.

Edson Álvarez en partido de la Selección Mexicana | IMAGO7
