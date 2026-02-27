Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia

Otro poco y uno de los mariachis es atropellado por una camioneta en Eje Central/Facebook: Rodrigo Hernández
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 19:03 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ante la mirada de curiosos y automovilistas que pasaban por la zona, los músicos arreglaron sus diferencias

La Ciudad de México es escenario de un sinfín de historias y, como en esta ocasión, una quedó grabada en video y se hizo viral en redes sociales. Un grupo de mariachis protagonizó una pelea en pleno Eje Central, muy cerca de la Plaza de Garibaldi, que pudo terminar en tragedia.

Un día de trabajo normal para unos mariachis acabó en pelea callejera/Facebook: Rodrigo Hernández

Pelea de mariachis en pleno Eje Central

En la CDMX, si se quiere escuchar o contratar a un buen mariachi, no hay mejor lugar que la Plaza de Garibaldi, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde diferentes agrupaciones ofrecen su servicio mientras alrededor operan cantinas y restaurantes muy mexicanos.


Y fue precisamente a unos metros de ahí, sobre el Eje Central, entre las calles de Belisario Domínguez y República del Perú, donde dos músicos —aparentemente de mariachis diferentes— protagonizaron una pelea a golpes.


Uno de ellos llevó la peor parte: resbaló y cayó al piso, quedando a merced de su rival, quien aprovechó para propinarle varios golpes, pese a que intentaba defenderse con patadas de bicicleta.

Los mariachis nunca faltan en la Plaza de Garibaldi de la CDMX/Pixabay

Un segundo round que casi termina en tragedia

Una vez que los separaron, el mariachi que había salido vencedor insistía en continuar con la pelea, pese a que otros músicos intentaban frenar el espectáculo, observado por automovilistas y transeúntes.


Ante su insistencia por aventarse “un tirito” más, otro mariachi salió al quite y, tras quitarse la chaqueta, se puso en guardia y comenzó a lanzar golpes.


Conectó un derechazo que mandó al piso a su contrincante y que por poco acaba en tragedia, pues quedó a centímetros de ser atropellado por una camioneta.

Un golpe. Una caída. Y el riesgo de ser arrollado.


Por fortuna, el conductor no circulaba a alta velocidad y logró frenar a tiempo para evitar una desgracia. El mariachi, aunque estaba noqueado y tambaleándose, quería seguir peleando, mientras se escuchaban rechiflas y claxonazos.

Los mariachis se agarraron a golpes ante la mirada de curiosos y automovilistas/Facebook: Rodrigo Hernández

Reacciones en redes sociales

El video generó todo tipo de comentarios:

“Esas patadas de bicicleta son como las de Adame”, “Los mariachis locos quieren pelear”, “Te tocó ver box gratis, carnal”, “Entonó mal la trompeta y salió trompeado”, “Siempre hay alguien más loco y más chingón”, “Son los tiros que me gustan, no se andan con cosas”, “Ven cómo sí calienta lo que se dicen en el Mono de Alambre”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué se sabe del incidente?

Hasta ahora no hay información adicional que revele cuándo ocurrió la pelea, si continuó después del video y, lo más importante, cuál fue el motivo que llevó a estos mariachis a cambiar las guitarras y trompetas por golpes y patadas en plena vía pública.

Últimos videos
Lo Último
19:17 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
19:11 Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
19:03 VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
18:59 Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
18:56 Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
18:55 Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
18:54 Conchanguitos: Así es la concha inspirada en el mono Punch y se vende en CDMX
18:43 CURP Biométrica 2026: paso a paso para agendar tu cita en línea este mes
18:38 Delegaciones de otros países no quisieron viajar al Mundial de Clavados en Jalisco
18:20 Fernanda Sainz destaca el impacto y crecimiento del futbol femenil en México
Tendencia
1
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
2
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
3
Contra Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
4
Futbol Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
5
Futbol Keylor Navas abre la puerta a quedarse en Pumas, pero "no hay nada que firmar"
6
Futbol Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
Te recomendamos
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Contra
26/02/2026
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
26/02/2026
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Contra
26/02/2026
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Edson Álvarez compartió imágenes tras su cirugía | INSTAGRAM edsonnalvarez
Futbol
26/02/2026
Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Contra
26/02/2026
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
Futbol
26/02/2026
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026