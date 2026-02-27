VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia

La Ciudad de México es escenario de un sinfín de historias y, como en esta ocasión, una quedó grabada en video y se hizo viral en redes sociales. Un grupo de mariachis protagonizó una pelea en pleno Eje Central, muy cerca de la Plaza de Garibaldi, que pudo terminar en tragedia.

Un día de trabajo normal para unos mariachis acabó en pelea callejera/Facebook: Rodrigo Hernández

Pelea de mariachis en pleno Eje Central

En la CDMX, si se quiere escuchar o contratar a un buen mariachi, no hay mejor lugar que la Plaza de Garibaldi, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde diferentes agrupaciones ofrecen su servicio mientras alrededor operan cantinas y restaurantes muy mexicanos.

Y fue precisamente a unos metros de ahí, sobre el Eje Central, entre las calles de Belisario Domínguez y República del Perú, donde dos músicos —aparentemente de mariachis diferentes— protagonizaron una pelea a golpes.

Uno de ellos llevó la peor parte: resbaló y cayó al piso, quedando a merced de su rival, quien aprovechó para propinarle varios golpes, pese a que intentaba defenderse con patadas de bicicleta.

Los mariachis nunca faltan en la Plaza de Garibaldi de la CDMX/Pixabay

Un segundo round que casi termina en tragedia

Una vez que los separaron, el mariachi que había salido vencedor insistía en continuar con la pelea, pese a que otros músicos intentaban frenar el espectáculo, observado por automovilistas y transeúntes.

Ante su insistencia por aventarse “un tirito” más, otro mariachi salió al quite y, tras quitarse la chaqueta, se puso en guardia y comenzó a lanzar golpes.

Conectó un derechazo que mandó al piso a su contrincante y que por poco acaba en tragedia, pues quedó a centímetros de ser atropellado por una camioneta.

Un golpe. Una caída. Y el riesgo de ser arrollado.

Por fortuna, el conductor no circulaba a alta velocidad y logró frenar a tiempo para evitar una desgracia. El mariachi, aunque estaba noqueado y tambaleándose, quería seguir peleando, mientras se escuchaban rechiflas y claxonazos.

Los mariachis se agarraron a golpes ante la mirada de curiosos y automovilistas/Facebook: Rodrigo Hernández

Reacciones en redes sociales

El video generó todo tipo de comentarios: “Esas patadas de bicicleta son como las de Adame”, “Los mariachis locos quieren pelear”, “Te tocó ver box gratis, carnal”, “Entonó mal la trompeta y salió trompeado”, “Siempre hay alguien más loco y más chingón”, “Son los tiros que me gustan, no se andan con cosas”, “Ven cómo sí calienta lo que se dicen en el Mono de Alambre”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué se sabe del incidente?