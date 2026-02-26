Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial

Fueron evacuadas las instalaciones de los juzgados de Ciudad Judicial en Niños Héroes. / X: @AlessandraRdlv
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:03 - 26 febrero 2026
Una alerta por posible artefacto explosivo desató este jueves la evacuación de juzgados en la Ciudad de México.

Este jueves 26 de febrero de 2026, instalaciones del complejo Ciudad Judicial en la Ciudad de México fueron evacuadas tras recibir un reporte de presunta amenaza de bomba, informaron autoridades locales. La movilización ocurre apenas un día después de otro desalojo por alerta similar en un edificio del Poder Judicial de la capital

Personal y usuarios fueron evacuados del complejo judicial ubicado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. / X: @AlessandraRdlv

¿Qué pasó en Ciudad Judicial y por qué se evacuó?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) confirmó que, alrededor de las 11:00 horas, se recibió un aviso sobre la posible presencia de artefactos explosivos en los juzgados ubicados en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Tras la alerta, el personal que se encontraba dentro de Ciudad Judicial —entre trabajadores, litigantes, usuarios y menores del Centro de Desarrollo Infantil— salió de los edificios y se concentró en las calles cercanas como medida preventiva.

La movilización ocurrió este 26 de febrero, un día después de otra alerta similar en un edificio del Poder Judicial. / X: @AlessandraRdlv

Autoridades desplegaron al Agrupamiento Zorros de la SSC para realizar revisiones detalladas en todas las instalaciones con el objetivo de descartar la presencia de cualquier objeto peligroso. Hasta el momento no hay confirmación de que se haya encontrado algún artefacto explosivo.

Las autoridades capitalinas han pedido a los trabajadores que se retiren y abandonen las calles cercanas mientras continúan las revisiones de seguridad.

Autoridades activaron protocolos de seguridad para descartar riesgos. / X: @AlessandraRdlv

Segunda amenaza de bomba en CDMX

Esta evacuación se da por segundo día consecutivo en la capital. El miércoles 25 de febrero, otro edificio del Poder Judicial de la Federación ubicado en avenida Insurgentes Sur fue desalojado tras una amenaza de bomba —que resultó falsa luego de una revisión policial exhaustiva.

Ayer desalojaron el edificio del Poder Judicial por falsa amenaza de bomba. / SSC

En esa ocasión, autoridades de la SSC activaron protocolos similares y no hallaron ningún artefacto explosivo después de una inspección completa del inmueble.

