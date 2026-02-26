Verificación de edad requerida
Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial
Este jueves 26 de febrero de 2026, instalaciones del complejo Ciudad Judicial en la Ciudad de México fueron evacuadas tras recibir un reporte de presunta amenaza de bomba, informaron autoridades locales. La movilización ocurre apenas un día después de otro desalojo por alerta similar en un edificio del Poder Judicial de la capital
¿Qué pasó en Ciudad Judicial y por qué se evacuó?
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) confirmó que, alrededor de las 11:00 horas, se recibió un aviso sobre la posible presencia de artefactos explosivos en los juzgados ubicados en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
Tras la alerta, el personal que se encontraba dentro de Ciudad Judicial —entre trabajadores, litigantes, usuarios y menores del Centro de Desarrollo Infantil— salió de los edificios y se concentró en las calles cercanas como medida preventiva.
Autoridades desplegaron al Agrupamiento Zorros de la SSC para realizar revisiones detalladas en todas las instalaciones con el objetivo de descartar la presencia de cualquier objeto peligroso. Hasta el momento no hay confirmación de que se haya encontrado algún artefacto explosivo.
Las autoridades capitalinas han pedido a los trabajadores que se retiren y abandonen las calles cercanas mientras continúan las revisiones de seguridad.
Segunda amenaza de bomba en CDMX
Esta evacuación se da por segundo día consecutivo en la capital. El miércoles 25 de febrero, otro edificio del Poder Judicial de la Federación ubicado en avenida Insurgentes Sur fue desalojado tras una amenaza de bomba —que resultó falsa luego de una revisión policial exhaustiva.
En esa ocasión, autoridades de la SSC activaron protocolos similares y no hallaron ningún artefacto explosivo después de una inspección completa del inmueble.
🚨 Atención | Blindar Cuauhtémoc— Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 26, 2026
Hace unos momentos, nuestra Base Diana recibió llamadas alertando sobre una presunta amenaza de bomba en los juzgados de la colonia Doctores.
De inmediato, personal de Protección Civil y Policía Auxiliar Cuauhtémoc activó los protocolos de… pic.twitter.com/kZ7ryn6KgV
