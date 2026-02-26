Papa León XIV pide a sacerdotes "usar el cerebro y no depender de la inteligencia artificial" para sus homilías

En un contexto de creciente debate mundial sobre el uso de inteligencia artificial (IA) y su impacto en la creatividad humana, el papa León XIV envió un mensaje claro a los sacerdotes de la Diócesis de Roma: la tecnología no debe sustituir el ejercicio intelectual y espiritual que exige la predicación y la vida pastoral.

Sacerdotes de la Diócesis de Roma escucharon el mensaje del Papa sobre tecnología, fe y pensamiento crítico. / AP

¿Por qué el Papa aconseja “usar más el cerebro y no la IA”?

Durante una reunión privada celebrada el 19 de febrero en el Vaticano, el pontífice respondió a varias preguntas de los sacerdotes sobre la evangelización, la vida comunitaria y los desafíos del mundo actual. En ese espacio, alertó sobre la creciente tendencia a emplear herramientas tecnológicas —incluida la IA— para tareas que requieren reflexión, presencia y experiencia humana.

El mensaje del Papa se da en medio del creciente uso de herramientas digitales en distintos ámbitos, incluida la Iglesia. / AP

Según sacerdotes presentes, el Papa enfatizó que preparar homilías no debe reducirse a generar textos con algoritmos, sino a profundizar en la oración, el conocimiento de la comunidad y la comunión entre los creyentes. Este enfoque pone en primer plano el pensamiento crítico, la experiencia personal y el acompañamiento espiritual que solo un ser humano puede ofrecer.

Durante un encuentro en el Vaticano, el pontífice llamó a “usar más el cerebro y no la IA”. / AP

Evangelización, fraternidad y acompañamiento: los otros temas del encuentro

El diálogo abordó cuatro ejes centrales: Evangelización entre jóvenes: el Papa subrayó la importancia del testimonio auténtico y la apertura para comprender nuevas realidades culturales.

Conocimiento de la comunidad: pidió a los sacerdotes involucrarse activamente en la vida social y cultural de sus fieles.

Fraternidad sacerdotal: destacó la necesidad de apoyo mutuo y unidad dentro del clero.

Acompañamiento a sacerdotes mayores: llamó a fortalecer redes de cercanía para evitar la soledad en etapas avanzadas del ministerio. En todos los puntos, el eje común fue el mismo: la vida pastoral requiere presencia humana real.