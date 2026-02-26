Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Poncho de Nigris en peligro? Denuncia amenazas y pide protección para su familia

Poncho de Nigris solicita protección tras recibir amenazas de muerte. / INSTAGRAM: @ponchodenigris
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:55 - 26 febrero 2026
El influencer y conductor regiomontano encendió la atención pública tras revelar que él y su familia han recibido amenazas de muerte relacionadas con un caso de su pasado.

El creador de contenido y figura de programas como La Casa de los Famosos México, Poncho de Nigris, hizo público un comunicado en el que denunció que tanto él como su familia han recibido amenazas de muerte tras la reciente liberación de una persona vinculada con un proceso legal de alto impacto en su pasado.

Por esta razón, solicitó protección urgente a autoridades estatales y federales para salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos.

El influencer y conductor hizo un llamado a las autoridades por la seguridad de su familia. / @ponchodenigris

¿Por qué Poncho de Nigris pide protección a las autoridades?

El influencer explicó que las amenazas se intensificaron después de que una persona relacionada con un proceso penal que marcó años atrás su vida familiar saliera del Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos el pasado 30 de enero de 2026.

Aunque no mencionó nombres en su comunicado oficial, diversas fuentes señalan que podría tratarse de su exsuegra, Juanita Sánchez Quintanilla, conocida como “La Tía”, quien estuvo en prisión por delitos graves, incluyendo su vinculación con un caso de secuestro de alto perfil.

De Nigris expresó preocupación pública por su integridad y la de sus seres queridos. / @ponchodenigris

Según Poncho de Nigris, la situación reactivó un riesgo real para la seguridad de su familia, por lo que hizo un llamado respetuoso y firme para que las autoridades implementen medidas de protección inmediatas. En su mensaje público, el también empresario subrayó que no busca confrontación, sino garantizar la seguridad de su entorno más cercano.

¿Qué acciones ha tomado y qué sigue?

De acuerdo con su comunicado, Poncho de Nigris informó que su equipo legal ya documenta las amenazas y que, de ser necesario, presentarán o ampliarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Amenazas surgieron luego de la salida de una persona vinculada con su pasado. / @ponchodenigris

El conductor ha sido claro en respetar las resoluciones judiciales, pero insistió en que proteger la vida y la integridad de su familia es una prioridad. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Morelos o federales sobre la solicitud de protección.

El impacto del caso en su vida personal

En su mensaje, Poncho de Nigris también aludió a las consecuencias personales que este proceso del pasado ha tenido sobre él y su familia, entre ellas las dificultades que enfrentó para ejercer plenamente su paternidad en años anteriores. Este antecedente ha hecho que, según él, la situación actual represente un riesgo latente que no puede ignorarse.

Poncho de Nigris junto a su esposa Marcella Mistral / @ponchodenigris
