Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Dragon Ball cumple 40 años: el anime que marcó a toda una generación

Una historia que comenzó en 1986 y se convirtió en fenómeno mundial. / MUBI
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:39 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Hace cuatro décadas, una serie japonesa cambió para siempre el rumbo del anime y la cultura pop.

El 26 de febrero de 1986 marcó un antes y un después en la historia de la animación: ese día Dragon Ball —la obra creada por Akira Toriyama— dio un salto de las páginas del manga a la televisón japonesa, estrenándose en la cadena Fuji TV en un espacio de audiencia familiar. Desde entonces, la franquicia evolucionó hasta convertirse en uno de los fenómenos culturales más influyentes del entretenimiento global.

Cuatro décadas de aventuras, combates y amistad. | ESPECIAL

De manga a fenómeno mundial: así empezó todo

La animación estuvo a cargo de Toei Animation, estudio responsable de darle vida a Goku y compañía con ese estilo dinámico que hoy es parte de la identidad visual del género.

La serie original se emitió hasta 1989 y acumuló 153 episodios. Ahí conocimos a un Goku niño, inocente, fuerte y hambriento —siempre hambriento— que emprendía un viaje lleno de combates, humor y aventuras buscando las míticas esferas del dragón.

¿Por qué Dragon Ball sigue siendo tan importante 40 años después?

Porque no fue solo un anime: fue un parteaguas cultural.

Con el paso de los años llegaron continuaciones como Dragon Ball Z y más adelante Dragon Ball Super, expandiendo el universo y consolidando a la franquicia como una de las más influyentes del entretenimiento japonés.

Su impacto cruzó fronteras. En países como México y España, Dragon Ball se volvió un ritual televisivo que marcó a generaciones completas. Frases, transformaciones y batallas épicas pasaron a formar parte de la cultura pop.

Algunos de los personajes más destacados de Dragon Ball | ESPECIAL

El legado de Akira Toriyama

Este 40º aniversario se celebra bajo una luz especial: tras el fallecimiento de Akira Toriyama en marzo de 2024, la obra que ideó sigue viva como legado cultural. Lo que comenzó como una historia de aventuras y humor ha trascendido fronteras y generaciones, estableciendo un estándar para el manga y el anime moderno.

Akira Toriyama pasó a la historia con la creación de Dragon Ball. | IG: @akira.toriyama

Cuarenta años después de su estreno en televisión, Dragon Ball sigue vigente. Nuevas generaciones descubren la historia, mientras quienes crecieron con ella continúan celebrando cada transformación, cada torneo y cada batalla imposible.

Lo que comenzó en 1986 como una aventura inspirada en leyendas y artes marciales terminó convirtiéndose en un fenómeno global. Y si algo ha demostrado Goku en estas cuatro décadas es que siempre hay una nueva pelea… y una nueva generación lista para verla.

Goku y Vegeta, personajes icónicos de Dragon Ball Z | ESPECIAL
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
13:45 Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
13:44 ¡No pudieron lograr la hazaña! Celtic y Araujo se quedan fuera de la Europa League
13:20 Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
13:19 ‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
13:09 Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
13:03 Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial
12:54 Transportistas mexicanos 'amenazan' a FIFA con manifestaciones durante el Mundial
12:54 Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
12:32 ¿A qué hora y dónde ver el Sorteo de Octavos de Final de la Europa League?
12:24 Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
Opinión
26/02/2026
Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP
Futbol
26/02/2026
¡No pudieron lograr la hazaña! Celtic y Araujo se quedan fuera de la Europa League
Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
Futbol
26/02/2026
Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
Futbol Nacional
26/02/2026
‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
Futbol Nacional
26/02/2026
Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial
Contra
26/02/2026
Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial