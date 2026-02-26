Dragon Ball cumple 40 años: el anime que marcó a toda una generación

El 26 de febrero de 1986 marcó un antes y un después en la historia de la animación: ese día Dragon Ball —la obra creada por Akira Toriyama— dio un salto de las páginas del manga a la televisón japonesa, estrenándose en la cadena Fuji TV en un espacio de audiencia familiar. Desde entonces, la franquicia evolucionó hasta convertirse en uno de los fenómenos culturales más influyentes del entretenimiento global.

Cuatro décadas de aventuras, combates y amistad. | ESPECIAL

De manga a fenómeno mundial: así empezó todo

La animación estuvo a cargo de Toei Animation, estudio responsable de darle vida a Goku y compañía con ese estilo dinámico que hoy es parte de la identidad visual del género. La serie original se emitió hasta 1989 y acumuló 153 episodios. Ahí conocimos a un Goku niño, inocente, fuerte y hambriento —siempre hambriento— que emprendía un viaje lleno de combates, humor y aventuras buscando las míticas esferas del dragón.

¿Por qué Dragon Ball sigue siendo tan importante 40 años después?

Porque no fue solo un anime: fue un parteaguas cultural. Con el paso de los años llegaron continuaciones como Dragon Ball Z y más adelante Dragon Ball Super, expandiendo el universo y consolidando a la franquicia como una de las más influyentes del entretenimiento japonés.

Su impacto cruzó fronteras. En países como México y España, Dragon Ball se volvió un ritual televisivo que marcó a generaciones completas. Frases, transformaciones y batallas épicas pasaron a formar parte de la cultura pop.

Algunos de los personajes más destacados de Dragon Ball | ESPECIAL

El legado de Akira Toriyama

Este 40º aniversario se celebra bajo una luz especial: tras el fallecimiento de Akira Toriyama en marzo de 2024, la obra que ideó sigue viva como legado cultural. Lo que comenzó como una historia de aventuras y humor ha trascendido fronteras y generaciones, estableciendo un estándar para el manga y el anime moderno.

Akira Toriyama pasó a la historia con la creación de Dragon Ball. | IG: @akira.toriyama

Cuarenta años después de su estreno en televisión, Dragon Ball sigue vigente. Nuevas generaciones descubren la historia, mientras quienes crecieron con ella continúan celebrando cada transformación, cada torneo y cada batalla imposible.

Lo que comenzó en 1986 como una aventura inspirada en leyendas y artes marciales terminó convirtiéndose en un fenómeno global. Y si algo ha demostrado Goku en estas cuatro décadas es que siempre hay una nueva pelea… y una nueva generación lista para verla.