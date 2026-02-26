Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Mazatlán FC vs Pachuca de la Jornada 8 del Clausura 2026?

Mazatlán y Pachuca se enfrentan este 27 de febrero de 2026 en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio El Encanto, en Sinaloa, con tres puntos vitales en juego para las aspiraciones de ambos clubes.

El conjunto sinaloense llega en un momento complicado tanto en lo deportivo como en lo institucional. Mazatlán ocupa la posición 17 de la tabla general con apenas cuatro puntos, una cosecha que lo mantiene en la parte baja y con escaso margen de error si quiere aspirar a puestos de repechaje.

En su compromiso más reciente, los Cañoneros empataron 1-1 ante Club Tijuana, resultado que dejó sensaciones encontradas. Josué Ovalle fue el encargado de marcar el tanto del empate, evitando la derrota, pero sin lograr un impulso significativo en la clasificación.

Josué Ovalle, jugador de Mazatlán | IMAGO7

¿Podrá Mazatlán reaccionar ante un Pachuca enrachado?

Además del bajo rendimiento en la cancha, Mazatlán enfrenta rumores sobre una posible mudanza o incluso la desaparición de la franquicia al finalizar el certamen. Este contexto ha generado incertidumbre en la afición y añade presión extra a un plantel que necesita resultados inmediatos.

Del otro lado, Pachuca atraviesa un panorama muy distinto. Los Tuzos son quintos de la clasificación con 14 unidades y llegan motivados tras vencer 2-1 a Tigres UANL en un duelo intenso. Rondón y Kenedy firmaron los goles del triunfo, en un partido donde incluso se anuló otro tanto de Rondón tras revisión del VAR.

El equipo hidalguense ha mostrado solidez y capacidad de reacción, factores que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos del Clausura 2026. Con un plantel equilibrado y contundente al frente, Pachuca buscará aprovechar la fragilidad defensiva de Mazatlán para seguir sumando puntos fuera de casa.

Salomón Rondón celebrando gol ante los Tigres l IMAGO7

Puntos clave en la lucha por la tabla del Clausura 2026

Para Mazatlán, el duelo representa una oportunidad urgente de salir del fondo de la tabla y recuperar confianza ante su gente en el Estadio El Encanto. Una victoria podría cambiar el ánimo del equipo en medio de la incertidumbre institucional.

En contraste, Pachuca sabe que sumar en Sinaloa lo consolidaría en la zona alta y lo acercaría a los líderes del torneo. El choque promete intensidad y necesidades opuestas, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Josué Ovalle y sus compañeros | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Mazatlán FC vs Pachuca de la Jornada 8 del Clausura 2026?